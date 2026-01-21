最美混血港姐離開演藝圈 背後真相大曝光

謝嘉怡有「最美混血港姐冠軍」稱號。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「最美混血港姐冠軍」稱號的港星謝嘉怡自2020年當選以來，一直深得香江觀眾喜愛，但因廣東話不靈光，入行以來拍戲機會不多，只有在《愛．回家之開心速遞》飾演接龍集團實習生「呂冠君」受矚目，之後突消失幕前，去年更宣布離開TVB。

港媒報導，謝嘉怡入行前曾在英國利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職護理師，是為了完成父親夢想而返港參加港姐選美，日前接受網路節目「SpotiTalk」訪問，坦言其實不太喜歡站在舞台，她說：「人生只有一次，何不克服恐懼，盡情享受生活？」

謝嘉怡在節目上談到由護士搖身一變成為選美冠軍，如今轉跑道投身商界，透露新冠疫情是促使她下定決心參選關鍵，當時謝嘉怡被要求在兩星期內轉為ICU護士：「我每天都活在恐懼中，我想如果我明天就死了，我這輩子達成了甚麼？」

結果謝嘉怡決定參選港姐：「我可以選擇每天在ICU裡為我的生命感到恐懼，或者我可以站在舞台上，哪個更可怕？」她說，當護士的本質是幫助別人，而選港姐後踏入演藝圈，是用另一種方式幫助別人而已。

