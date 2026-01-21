自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莫莉助理揭輕生真相 心寒稱：她叫我簽保密馬上走

莫莉（右）與經紀人Henry本月9日拍片回應錢外界指控。（翻攝自IG）莫莉（右）與經紀人Henry本月9日拍片回應錢外界指控。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕時尚網紅莫莉爆出前助理爭議，9日與經紀人Henry拍片回應針對「逼迫助理」、「拖欠薪資」、「加班費糾紛」、及「遭詐騙近百萬」等指控逐一說明，並公開多張對話紀錄，強調拍片要釐清事實、導正不實訊息。

《鏡週刊》報導，自殺未遂前助理出面表示，確因受不了網路霸凌而輕生，並出示診斷與報案紀錄，透露在急診室住2天，隨後被送往精神科病房住5天才出院，助理稱對莫莉忠心，也自責被詐騙，「但莫莉常話語中會帶著都是妳害的語氣，還把事情都壓我身上。」

前助理心寒說：「去年11月6日我提離職，隔天她叫我簽保密條款馬上走，我說需要時間交接，她說不需要，他們會自己處理。」

回顧助理爭議事件，去年底傳出莫莉遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波，當時經紀人Henry發出聲明釐清整起事件，指該前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項但未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。不過此事竟引發前助理遭網路霸凌，最後想不開而輕生。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中