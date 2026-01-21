莫莉助理揭輕生真相 心寒稱：她叫我簽保密馬上走

莫莉（右）與經紀人Henry本月9日拍片回應錢外界指控。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕時尚網紅莫莉爆出前助理爭議，9日與經紀人Henry拍片回應針對「逼迫助理」、「拖欠薪資」、「加班費糾紛」、及「遭詐騙近百萬」等指控逐一說明，並公開多張對話紀錄，強調拍片要釐清事實、導正不實訊息。

《鏡週刊》報導，自殺未遂前助理出面表示，確因受不了網路霸凌而輕生，並出示診斷與報案紀錄，透露在急診室住2天，隨後被送往精神科病房住5天才出院，助理稱對莫莉忠心，也自責被詐騙，「但莫莉常話語中會帶著都是妳害的語氣，還把事情都壓我身上。」

前助理心寒說：「去年11月6日我提離職，隔天她叫我簽保密條款馬上走，我說需要時間交接，她說不需要，他們會自己處理。」

回顧助理爭議事件，去年底傳出莫莉遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波，當時經紀人Henry發出聲明釐清整起事件，指該前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項但未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。不過此事竟引發前助理遭網路霸凌，最後想不開而輕生。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

