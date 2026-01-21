自由電子報
娛樂

和美國媽媽大聊性生活 女星自豪：穿脫內褲都是少女

林又立（左）和林可彤共創品牌。（HYPHY提供）林又立（左）和林可彤共創品牌。（HYPHY提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕懷孕中的名模林又立即將在2月「卸貨」，而她和好友林可彤共創的品牌「HYPHY」，推出私密處保養品，林可彤說：「洗的同時，就像在幫私密處做保養，洗完真的會有一種『幫妹妹敷過面膜』的感覺；再噴上噴霧，我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道！」林可彤去年舉家搬到美國後，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」

她也藉此將產品推薦給她們，林可彤表示：「朋友用完一直被老公稱讚『妹妹』變得白又美。」朋友還戲稱林可彤是「女明星界的安陵容」，因為她親手參與產品調香，林可彤開玩笑發下豪語：「今年希望以此產品增加台灣的生育率！」

林又立下月生，孕期最自豪的是「妹妹」很健康。（HYPHY提供）林又立下月生，孕期最自豪的是「妹妹」很健康。（HYPHY提供）

林又立則說，自己除了在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，她自信表示：「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before／after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

林又立（左）和林可彤都很在乎身體健康。（HYPHY提供）林又立（左）和林可彤都很在乎身體健康。（HYPHY提供）

回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康；人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立和她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想，多花點錢在自己身上了！」

