詹子晴手握9副業！「1年買下墨爾本房」驚人投報率曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（22日）晚9點將播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」主題。節目邀請到多位創業有成的藝人，分享轉戰商界的酸甜苦辣。

詹子晴分享電商新藍海，澳洲買房爽當房東。（中天電視提供）

擁有9個副業品牌的「副業女王」詹子晴（ㄚ頭），目前最引以為傲的是電商平台。她透露當初是因為演講時常被問及成功祕訣，甚至被借錢，才與股東開發出新型商業模式：「你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」 靠著精準眼光，她直言：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

不過經營餐飲也曾遇過被「蹭飯」的困擾，尤其是酒吧常有人喝免錢，甚至有素人謊稱是她朋友想簽單。她分享曾親自到店抓包整桌不認識的人，當場霸氣處理：「今天會提早打烊，先幫你們買單。」 讓對方尷尬收場。

愛雅創業慘遇瓶頸，亡母突深夜入夢叮囑。（中天電視提供）

愛雅經營素食麻辣鍋品牌，創業第一年就回本。她坦言初衷是為了傳承過世母親的手藝，但在銷量不如預期、一度想放棄時，卻夢到了媽媽：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，因為我想到她生病時不服輸的勇氣，我覺得我也要跟她一樣，果然撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」她也感嘆創業讓她學會「臉皮厚」，曾尋求演藝圈前輩幫忙分享，卻遭部分友人酸言：「找你們公司專業的來。」 讓她痛下決心精進，現在從工廠到行銷都一手掌握。

趙正平零成本創業，羅志祥開酸難怪會失敗。（中天電視提供）

趙正平則分享經營食品真空包的經驗，但他坦言因解封後大家傾向外食，目前公司正因停損而面臨轉型。趙正平慶幸自己沒虧本，原因竟是：「因為我一毛都沒拿。」 此話一出，立刻遭主持人羅志祥質疑：「沒有投入金錢，可能對這麼品牌不會那麼用心。」趙正平趕緊反駁，強調自己親力親為，每天監控食材與湯頭。他更自豪對員工實施責任制、不扣薪，卻再度被羅志祥開玩笑吐槽：「你人有這麼好？你以前當製片，沒給我好臉色耶！我上課要請假，就被說『哼！上什麼課啊』？」

