自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹子晴手握9副業！「1年買下墨爾本房」驚人投報率曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（22日）晚9點將播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」主題。節目邀請到多位創業有成的藝人，分享轉戰商界的酸甜苦辣。

詹子晴分享電商新藍海，澳洲買房爽當房東。（中天電視提供）詹子晴分享電商新藍海，澳洲買房爽當房東。（中天電視提供）

擁有9個副業品牌的「副業女王」詹子晴（ㄚ頭），目前最引以為傲的是電商平台。她透露當初是因為演講時常被問及成功祕訣，甚至被借錢，才與股東開發出新型商業模式：「你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」 靠著精準眼光，她直言：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

不過經營餐飲也曾遇過被「蹭飯」的困擾，尤其是酒吧常有人喝免錢，甚至有素人謊稱是她朋友想簽單。她分享曾親自到店抓包整桌不認識的人，當場霸氣處理：「今天會提早打烊，先幫你們買單。」 讓對方尷尬收場。

愛雅創業慘遇瓶頸，亡母突深夜入夢叮囑。（中天電視提供）愛雅創業慘遇瓶頸，亡母突深夜入夢叮囑。（中天電視提供）

愛雅經營素食麻辣鍋品牌，創業第一年就回本。她坦言初衷是為了傳承過世母親的手藝，但在銷量不如預期、一度想放棄時，卻夢到了媽媽：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，因為我想到她生病時不服輸的勇氣，我覺得我也要跟她一樣，果然撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」她也感嘆創業讓她學會「臉皮厚」，曾尋求演藝圈前輩幫忙分享，卻遭部分友人酸言：「找你們公司專業的來。」 讓她痛下決心精進，現在從工廠到行銷都一手掌握。

趙正平零成本創業，羅志祥開酸難怪會失敗。（中天電視提供）趙正平零成本創業，羅志祥開酸難怪會失敗。（中天電視提供）

趙正平則分享經營食品真空包的經驗，但他坦言因解封後大家傾向外食，目前公司正因停損而面臨轉型。趙正平慶幸自己沒虧本，原因竟是：「因為我一毛都沒拿。」 此話一出，立刻遭主持人羅志祥質疑：「沒有投入金錢，可能對這麼品牌不會那麼用心。」趙正平趕緊反駁，強調自己親力親為，每天監控食材與湯頭。他更自豪對員工實施責任制、不扣薪，卻再度被羅志祥開玩笑吐槽：「你人有這麼好？你以前當製片，沒給我好臉色耶！我上課要請假，就被說『哼！上什麼課啊』？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中