何如芸認去年工作量驟減…悲吐喪父之痛：快樂不像真的快樂

〔記者邱奕欽／台北報導〕何如芸的父親2024年3月不敵肺癌辭世，這段時間她低調承受喪父之痛，直至近日才公開吐露心聲。何如芸坦言，過去1年工作量驟減，人生因此被迫慢下腳步，悲傷在此刻全面湧現，卻也讓自己重新正視失去至親後，內心那塊長久被忽略的空洞。

何如芸（左）坦言父親辭世後，心裡始終感到空蕩蕩。（組合照，翻攝自臉書）

何如芸提到父親辭世後，心裡始終感到空蕩蕩，回顧過去幾年一直用密集工作填滿生活，甚至沒有時間問自己「到底怎麼了？」她形容這段日子「快樂不像真的快樂」，但悲傷卻是「排山倒海壓頂而來」，讓人毫無抵抗能力，直到生活被迫慢下來，情緒才真正浮現。

何如芸也透露，這1年多正因工作量減少，反而多了時間陪伴母親，並多次飛往新加坡探望2個求學的孩子，這些看似被打亂的節奏，成了支撐自己走過低潮的重要力量，她為此不禁感慨「上天的安排永遠是最美好的！」正是這些與孩子相處的片刻，才使她從谷底逐漸被拉回。

回首過去，何如芸坦言忙碌的工作，其實只能短暫麻醉自己，因為僅是以填滿時間的方式，讓痛楚暫時感受不到，卻無法真正療傷。經歷這段失去後，她更加確信能夠深刻撫慰人心的，終究還是親情，而不是不停向前奔跑的生活。

