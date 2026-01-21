自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何如芸認去年工作量驟減…悲吐喪父之痛：快樂不像真的快樂

〔記者邱奕欽／台北報導〕何如芸的父親2024年3月不敵肺癌辭世，這段時間她低調承受喪父之痛，直至近日才公開吐露心聲。何如芸坦言，過去1年工作量驟減，人生因此被迫慢下腳步，悲傷在此刻全面湧現，卻也讓自己重新正視失去至親後，內心那塊長久被忽略的空洞。

何如芸（左）坦言父親辭世後，心裡始終感到空蕩蕩。（組合照，翻攝自臉書）何如芸（左）坦言父親辭世後，心裡始終感到空蕩蕩。（組合照，翻攝自臉書）

何如芸提到父親辭世後，心裡始終感到空蕩蕩，回顧過去幾年一直用密集工作填滿生活，甚至沒有時間問自己「到底怎麼了？」她形容這段日子「快樂不像真的快樂」，但悲傷卻是「排山倒海壓頂而來」，讓人毫無抵抗能力，直到生活被迫慢下來，情緒才真正浮現。

何如芸也透露，這1年多正因工作量減少，反而多了時間陪伴母親，並多次飛往新加坡探望2個求學的孩子，這些看似被打亂的節奏，成了支撐自己走過低潮的重要力量，她為此不禁感慨「上天的安排永遠是最美好的！」正是這些與孩子相處的片刻，才使她從谷底逐漸被拉回。

回首過去，何如芸坦言忙碌的工作，其實只能短暫麻醉自己，因為僅是以填滿時間的方式，讓痛楚暫時感受不到，卻無法真正療傷。經歷這段失去後，她更加確信能夠深刻撫慰人心的，終究還是親情，而不是不停向前奔跑的生活。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中