尋母4個月燒百萬！花蓮男淚喊「想找媽媽」 吊車大王出手了

吊車大王胡漢龑見花蓮男絕望尋母，緊急指派專業團隊進駐。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「竹北吊車大王」胡漢龑近日看到新聞報導花蓮光復鄉遭洪災重創4個多月後，仍有災民家屬在絕望中掙扎，尤其一名莊姓男子哽咽呼喊「我只想找到媽媽」，讓他徹夜難眠，決定義不容辭給予救援。

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災奪走多條人命，至今仍有5人失蹤。其中住在佛祖街的71歲張姓婦人失蹤多月，兒子莊先生為了履行「死也要見屍」的承諾，不惜自掏腰包租怪手開挖，兩個多月就燒掉近200萬元的存款，卻依舊一無所獲。眼看家產耗盡、搜尋陷入僵局，莊先生在鏡頭前絕望的心聲，傳到了胡漢龑耳裡。

胡漢龑急派女婿赴花蓮，祭大型重機搜救失蹤者。（翻攝自臉書）

胡漢龑昨坦言看到莊先生的喊話，內心久久不能平復。他心碎表示：「我也很愛我的母親」，經過一夜深思，胡漢龑決定化悲痛為行動，緊急指派女婿率領專業團隊，攜帶相關大型機械挺進花蓮光復鄉支援救援行動；虔誠的胡漢龑也向心中尊崇的「大董事長」瑤池金母祈求，希望能神助搜救過程順利，「祈求一切救援順利，也請瑤池金母幫幫這些罹難者吧，讓祂們早日出土，讓家屬們安心吧。」

