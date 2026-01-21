陳佩琪洩廉政署人員個資惹議 四叉貓抖她被抓下場

民眾黨前主席柯文哲（左）的妻子陳佩琪（右），昨又於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，她還PO出含有廉政署承辦人全名和手機號碼的照片，遭質疑違法。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪20日發文批評京華城案時，並附2024年搜索票照片，卻露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引起廉政署內部不滿。

事後陳佩琪在貼文底下留言表示已將個資刪除，並說：「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

今（21）日上午，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文提及此事，他說：「陳佩琪昨天發文討拍，不知道是真不小心還是故意，順便公布搜索票以及廉政署承辦人的全名和手機號碼，發文過了8小時之後才移除洩漏個資的照片，她在底下留言寫說她尊重司法願意負洩漏的責任。」

四叉貓不滿表示：「笑死！整個台灣就柯文哲全家最不尊重司法，我在這邊預言啦！將來檢調真要抓陳佩琪的話，她一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。」

陳佩琪昨在留言處表示：「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上， 有人則不會。」陳佩琪強調：「我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

