娛樂 最新消息

全網翻出2016舊照！BP出道、《康熙來了》停播掀回憶殺

女團BlackPink在2016年出道。（翻攝自YG娛樂）女團BlackPink在2016年出道。（翻攝自YG娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期社群平台掀起一股名為「2026 is New 2016」的懷舊風潮，不少網友紛紛翻出自己2016年的舊照，從自拍、穿搭到生活紀錄，一張張回憶照洗版社群。這股突如其來的集體回望，也讓人不禁好奇：10年前的2016年，究竟發生了什麼，為何至今仍讓人念念不忘？

回顧2016年，那是一個世界局勢與流行文化劇烈轉動的年份。國際上，英國正式公投通過脫歐，震撼全球；美國由川普首次當選總統，顛覆政治版圖；台灣則迎來歷史性時刻，蔡英文當選台灣首位女性總統，象徵世代與政治的轉換。

2016年蔡英文當選台灣首位女性總統。（資料照）2016年蔡英文當選台灣首位女性總統。（資料照）

社群文化同樣充滿時代感。當年 Snapchat 正值巔峰，限時動態、濾鏡自拍成為年輕世代的日常儀式，也為後來的社群生態奠定基礎。體壇方面，NBA傳奇球星 Kobe Bryant 在2016年迎來感動人心的退休戰，最後一役豪取60分，成為無數球迷心中永遠的經典畫面。

演藝圈的變化同樣深刻。韓國女團BLACKPINK於2016年正式出道，以強烈風格迅速席捲全球；而陪伴華語觀眾12年的談話性節目《康熙來了》也在同年停播，象徵一個電視黃金時代的落幕，至今仍被反覆討論與懷念。

《康熙來了》在2016年停播。（中天提供）《康熙來了》在2016年停播。（中天提供）

戲劇圈更是堪稱「追劇族的體力考驗年」。韓劇《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》輪番上陣，灑糖又灑狗血，掀起全民追劇熱潮；陸劇《微微一笑很傾城》則以精緻選角與電競題材，重新定義「甜寵劇」的高標準，精準捕捉年輕族群的目光。美劇《怪奇物語》也在同年橫空出世，帶著復古與冒險元素，正式入侵全球觀眾的 Netflix 帳號，成為現象級作品。

《太陽的後裔》堪稱2016年最強韓劇。（翻攝自網路）《太陽的後裔》堪稱2016年最強韓劇。（翻攝自網路）

或許正因為2016年充滿變化、記憶點鮮明，無論是世界大事、流行文化還是個人青春，都在那一年留下深刻痕跡。當時間走到2026年前夕，「2016感」再度被喚醒，也成為社群世代集體懷舊、回望青春的一種情緒出口。

body

