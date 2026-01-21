霍諾德攀台北101 賈永婕曝心境：幹大事勇氣

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德將來台挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將在Netflix全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，挑戰攀登高度達508公尺的台北101，台北101董事長賈永婕近日為宣傳活動，也親自挑戰攀登101大樓頂端圓球，昨（20）日分享真實心聲。

發文中，賈永婕分享上週參加某聚會插曲，當時一位在圈內「非常有份量的朋友」突拋問題問在場賓客：「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」問題一出，現場竟有一半的人都搖頭表示「不會」，賈永婕分析大家之所以會卻步，原因只有一個，就是「風險，真的太高了」，這也讓她再次審視即將推動計畫有多艱鉅。

賈永婕日前攀登101外牆，曬照直喊腿都軟了。（翻攝自臉書）

賓客真實反應，賈永婕承認：「我懂。我也知道有風險，我也很緊張。」並用「人類史上幾乎不可能的任務」形容此計畫，表示如果能成為「人類歷史性時刻的推手」，將這個珍貴的瞬間留在台北101，那將會是件多麼令人驕傲的成就。

在深思熟慮後，賈永婕霸氣表示：「幹大事！不幹，永遠都不會有。」

賈永婕臉書全文

幹大事的勇氣

如果你是台北101的董事長，

你會做這件事嗎？

上個星期六參加朋友聚會，

一位非常有份量的朋友拋出這個問題，請現場大家回答。

結果，有一半的人都說：

不會。

因為風險，真的太高了。

我懂。

我也知道有風險，我也很緊張。

這根本是一個——

人類史上幾乎不可能的任務。

但是，如果能成為

人類歷史性時刻的推手，

把這個紀錄、這個瞬間，

留在台灣，留在台北101，

那是一件多麼驕傲的事情啊。

所以答案其實很簡單——

幹大事！

不幹，永遠都不會有。

這是一個史詩級的跨國合作：

台灣、美國、英國，

頂尖的團隊、最強的專業，

全部集合在一起——

然後一起拜拜

哈哈哈，

台北101史上第一次中英文雙語拜拜。

我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，

畢竟祂的視角最好、看得最清楚。

PS.

我說的那位「很有份量的朋友」是——蔡康永。

小妹我，真的是倍感榮幸。

