娛樂 最新消息

華碩尾牙狂撒近1億！蔡尚樺主持當場傻眼：未免太好了吧

蔡尚樺攜手黃豪平（左圖左）主持ASUS華碩尾牙。（組合照，翻攝自臉書）蔡尚樺攜手黃豪平（左圖左）主持ASUS華碩尾牙。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡尚樺近日受邀擔「ASUS」華碩尾牙主持人，過程卻讓她忍不住激讚「別人的公司永遠不會讓人失望！」原來該場尾牙豪氣發獎金，總獎金規模直逼1億台幣，不只狂抽8台轎車還加碼「人人有獎普發1萬」，讓她當場看傻眼更羨慕直呼「未免太好了吧！」超狂福利曝光後，也立刻在網路上掀起熱烈討論。

本土科技龍頭「ASUS」華碩近日在台北南港展覽館盛大舉行尾牙盛會，席開約820桌、吸引逾8000名員工齊聚，晚會由蔡尚樺、黃豪平搭檔主持，現場更邀來3組金曲獎加冕歌手李竺芯、A-Lin以及動力火車輪番演唱，壓軸經典歌曲《當》的前奏一響起，全場立刻大合唱，氣氛嗨到最高點。

蔡尚樺事後更分享，這場尾牙是自己今年主持過「發錢最不手軟」的一場，總獎金將近9000萬台幣，除了基本抽獎環節外，最大亮點就是現場直接抽出8台轎車，讓台下全體員工尖叫聲不斷，更誇張的是最後還宣布人人有獎，每位員工普發1萬現金，連她都看傻眼更羨慕直喊「未免太好了吧！」忍不住激動情緒替員工們拍手叫好。

此外，蔡尚樺也感性表示，看到企業願意如此回饋員工，真的替現場所有人感到開心，也難怪讓許多網友都紛紛留言敲碗「求應徵公司名單」、「老闆還缺員工嗎？」、「這種尾牙才叫天花板等級！」最後，她也笑說能主持到這麼幸福的一場尾牙，也算是自己在年底工作的另類彩蛋。

