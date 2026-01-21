甜茶獲鋼鐵人認證表演天才 小勞勃道尼盛讚「定義時代的演出！」

提摩西夏勒梅（右）憑《橫衝直闖》獎不停。（龍祥提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「甜茶」提摩西夏勒梅主演的最新力作《橫衝直闖》隨著頒獎季進入白熱化階段，剛在金球獎與評論家選擇獎封帝的他毫無疑問也將入圍本週四將揭曉的奧斯卡入圍名單。電影在北美票房也賣破8000萬美金（約台幣25.32億元），正式成為發行商A24於北美最賣座電影。

除了獎季的肯定，提摩西日前也獲得影壇重量級肯定！「鋼鐵人」、奧斯卡得主小勞勃道尼在出席該片的特別放映會時，對他的表現給予了最高層級的評價，形容其演技為「定義時代的成就」！

小勞勃表示他看完《橫衝直闖》之後深受震撼，尤其是對主演提摩西夏勒梅的演出大為讚賞，他主動透過FaceTime聯絡這位剛滿30歲、與他並無私交的新生代演員，分享自己觀影的感受，並提出願意出席映後座談。

小勞勃道尼（左）出席《橫衝直闖》放映，力挺提摩西夏勒梅。（龍祥提供）

座談上，小勞勃道尼毫不掩飾地表達對提摩西的欣賞，他認為這次表演是「那種極其罕見的時刻，就像雙重日蝕之類的事，本身已經難得至極，更何況是發生在一個這麼年輕的人身上。」他更當眾宣告：「對我來說，這是足以定義這個十年的電影，而他的演出則將定義一整個世代。」

小勞勃也更進一步表示：「我回想起你22歲演《以你的名字呼喚我》的時候，到一兩年前的《巴布狄倫：搖滾詩人》，我心想：『天阿，這傢伙的演技已如此精進。』接著我看了這部電影，我發現還有更深的一層！他展現對角色內心世界的精準刻劃，由內而外、由外而內地塑造角色，這是一項驚人的成就。」

小勞勃道尼（右）主動聯絡提摩西夏勒梅，促成兩人《橫衝直闖》對談。（龍祥提供）

面對前輩盛讚，提摩西相當感激。他坦言，小勞勃一直是他演藝生涯的燈塔，特別是他在1992年演出的《卓別林與他的情人》，「他擁有我夢寐以求的職業生涯，既具備票房號召力，同時在整個職業生涯中，從《卓別林與他的情人》到《奧本海默》，都贏得了極大的尊重。」更進一步表示，會嘗試難度較高的傳記電影，就是受小勞勃啟發，深具傳承意義。《橫衝直闖》持續在台上映中。

