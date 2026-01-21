自由電子報
娛樂 最新消息

電影是「鹹」的？《恨女的逆襲》動作畫面驚豔甚至還有味覺

〔娛樂頻道／綜合報導〕榮獲去年金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》自16日在台上映，4天票房逾280萬。許多觀眾反應：「片名有恨，但電影沒有，感受到的是滿滿的愛！」還有觀眾表示，電影不只聲光效果、動作畫面超驚豔，甚至還有「味覺！」甚至有影評形容「是一部好鹹好鹹的電影」，因為從下半場開始一路哭到結尾，「眼淚超鹹！」

林怡婷（左）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒。（華映提供）林怡婷（左）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒。（華映提供）

電影卡司金光閃閃，包括三金得主蔡振南、金鐘戲王游安順、「台灣濱崎步」王彩樺、曾獲金馬新人獎的李千娜、金穗獎最佳演員林怡婷等人。許多觀眾表示，入場前原以為《恨女的逆襲》是典型的「勵志奪冠」電影，看完後才驚覺這是一部拆解社會枷鎖的深刻之作。更有觀眾感悟：「這部片不談功成名就的『成功學』，而是轉身重新定義勝負。」

王彩樺（左）在《恨女的逆襲》中飾演林怡婷的母親，親情戲揪心。（華映提供）王彩樺（左）在《恨女的逆襲》中飾演林怡婷的母親，親情戲揪心。（華映提供）

此外，更有高達九成的觀眾在社群平台上盛讚該片值得獲頒「全體演出獎」，驚嘆毫無拳擊底子的演員們竟能練到如職業選手般的專業狀態。片名雖有「恨」，帶給觀眾的卻是滿滿的愛與理解。《恨女的逆襲》全台持續上映中。

