女星「5癌纏鬥33年」仍病逝 容嬤嬤罕露面痛哭：接受不了

藍羽（左）分享與陶玉玲最後一次見面的溫馨片段。（翻攝自微博）藍羽（左）分享與陶玉玲最後一次見面的溫馨片段。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國60年代影壇女神陶玉玲近日病逝北京，享耆壽91歲。她當年以電影《柳堡的故事》中清純堅毅的「二妹子」成為一代人心中的經典女星。據悉，陶玉玲一生先後罹患5種不同癌症，一生與癌症纏鬥長達33年，始終以樂觀笑容面對，最終安詳辭世。

陶玉玲1993年罹患口腔癌，醫師坦言手術風險極高，恐須撕開臉皮、挖除眼球才能取出腫瘤，甚至直言「要臉就活不久」。她卻毫不畏懼回應：「我當過兵，連死都不怕。」最終選擇切除部分上顎、裝上人造上顎，術後40天無法進食。此後病魔仍未放過她，肺部再度發現陰影，確診肺癌並切除肺葉、接受化療；2013年又因鼻翼長痣，被診斷為基底細胞癌，臉上縫了8針。

李明啟哭著懷念故人。（翻攝自微博）李明啟哭著懷念故人。（翻攝自微博）

陶玉玲辭世後，告別式現場氣氛哀戚。在《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」的89歲資深演員李明啟罕見現身，當場情緒潰堤、掩面啜泣。她受訪時哽咽表示，本打算近日到醫院探望好友，沒想到還來不及見最後一面，人就走了，「真的太突然，我接受不了。」她回憶兩人多年交情，雖未同台拍戲，卻因常在活動場合相聚而成為至交，「我們特別好，她每次見到我，都像對孩子一樣拍著我、叮嚀我要注意身體。」

不只演藝圈好友不捨，媒體人藍羽也分享與陶玉玲最後一次見面的溫馨片段。陶玉玲女兒透露，母親人生最後一段時光最開心的事，就是能與老友相聚、接受訪談。藍羽回憶，當時的陶玉玲精神奕奕，緊握著她的手，像孩子般笑著約定：「等我一百歲，還要再上你的節目，你可不能忘了！」

