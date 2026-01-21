自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不再是《AV帝王》全裸女星！森田望智自殘級演出太狠了

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本金獎導演內田英治再度出手，新片《午夜之花》以最貼近黑夜的視角，拍出一群在邊緣掙扎的人，如何用疼痛證明「我還活著」。

《午夜之花》森田望智大變身，為演繹地下格鬥選手，開拍前進行半年格鬥及重量訓練。（天馬行空提供）《午夜之花》森田望智大變身，為演繹地下格鬥選手，開拍前進行半年格鬥及重量訓練。（天馬行空提供）

本片卡司陣容堪稱豪華，包括北川景子、森田望智、佐久間大介、澀谷龍太同台飆戲；其中最讓觀眾震撼的，絕對是曾以《AV帝王》全裸爆紅、向來帶著性感標籤的森田望智。

為演活在地下格鬥場上「拿命換錢」的拳手多摩惠，森田望智提前6個月接受格鬥與重量訓練、增重7公斤，從體態、肌肉線條到眼神都徹底重塑。

森田望智坦言，真正困難的不只是身體改變，而是理解角色為何要一直打下去：「一開始我完全無法想像自己站在擂台上，但當我拚盡全力揮拳時，才懂她為什麼戰鬥。

飾演多摩惠青梅竹馬「阿海」的，正是男團Snow Man成員佐久間大介。這是他繼《完美配對謀殺案》後，再度與內田英治合作，角色卻從冷靜抽離，變成一個只能在原地守望的失意小混混。

佐久間大介（右）分享和森田望智並肩吃著拉麵、聊起童年往事的戲，是最純粹無暇的情誼。（天馬行空提供）佐久間大介（右）分享和森田望智並肩吃著拉麵、聊起童年往事的戲，是最純粹無暇的情誼。（天馬行空提供）

片中森田望智和佐久間大介並肩吃拉麵、聊童年的戲，被不少影評點名為全片最揪心的段落。佐久間大介也表示，那場戲讓他第一次真正理解角色：「那不是愛情宣言，而是一種無法說出口的羈絆。」

此外，《午夜之花》在獎季展現存在感，一口氣入圍日本奧斯卡最佳導演、劇本、女主角、女配角等多項大獎，被視為近年少見同時兼具殘酷與溫度的人性電影。《午夜之花》2月6日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中