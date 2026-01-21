不再是《AV帝王》全裸女星！森田望智自殘級演出太狠了

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本金獎導演內田英治再度出手，新片《午夜之花》以最貼近黑夜的視角，拍出一群在邊緣掙扎的人，如何用疼痛證明「我還活著」。

《午夜之花》森田望智大變身，為演繹地下格鬥選手，開拍前進行半年格鬥及重量訓練。（天馬行空提供）

本片卡司陣容堪稱豪華，包括北川景子、森田望智、佐久間大介、澀谷龍太同台飆戲；其中最讓觀眾震撼的，絕對是曾以《AV帝王》全裸爆紅、向來帶著性感標籤的森田望智。

為演活在地下格鬥場上「拿命換錢」的拳手多摩惠，森田望智提前6個月接受格鬥與重量訓練、增重7公斤，從體態、肌肉線條到眼神都徹底重塑。

森田望智坦言，真正困難的不只是身體改變，而是理解角色為何要一直打下去：「一開始我完全無法想像自己站在擂台上，但當我拚盡全力揮拳時，才懂她為什麼戰鬥。

飾演多摩惠青梅竹馬「阿海」的，正是男團Snow Man成員佐久間大介。這是他繼《完美配對謀殺案》後，再度與內田英治合作，角色卻從冷靜抽離，變成一個只能在原地守望的失意小混混。

佐久間大介（右）分享和森田望智並肩吃著拉麵、聊起童年往事的戲，是最純粹無暇的情誼。（天馬行空提供）

片中森田望智和佐久間大介並肩吃拉麵、聊童年的戲，被不少影評點名為全片最揪心的段落。佐久間大介也表示，那場戲讓他第一次真正理解角色：「那不是愛情宣言，而是一種無法說出口的羈絆。」

此外，《午夜之花》在獎季展現存在感，一口氣入圍日本奧斯卡最佳導演、劇本、女主角、女配角等多項大獎，被視為近年少見同時兼具殘酷與溫度的人性電影。《午夜之花》2月6日在台上映。

