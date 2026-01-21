吉卜力最強是哪部？《魔法公主》IMAX回歸 老粉直接點頭

《魔法公主》「小桑」由山犬神族扶養成人，為了守護森林與人類對抗。（甲上提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全台吉卜力迷準備好了嗎？被譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的《魔法公主》終於要以史詩級規格重返大銀幕！IMAX 4K 數位紀念版確定登台放映，粉絲最關心的首週購票特典，也在上映倒數之際正式曝光。

這次首週特典主打「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」，以小桑與山犬神佇立森林深處為主視覺，整張海報宛如神域開門。

片商祭出0.35mm厚鑽卡紙、亮銀龍光澤裱膜，再搭配UV白墨與排斥油處理，讓光束在不同角度下流轉閃耀；角色與片名更以線條打凹工法呈現，立體感直接拉滿。

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》首週特典「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」。（甲上提供）

《魔法公主》這次首度以IMAX × 4K規格呈現，並非單純「畫質升級」。當畫面放大到IMAX比例時，森林的層次、光影的呼吸、角色眼神裡的掙扎，全都被放到極限。

此外，吉卜力工作室官方周邊店 「橡子共和國」 也將響應電影上映推出特別活動，記得保留票根，活動詳情可關注橡子共和國與甲上娛樂官方社群。《魔法公主IMAX 4K數位紀念版》於1月23日在台上映。

