娛樂 最新消息

「田徑界Karina」登場 《單身即地獄5》同島自尊戰開打

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix招牌戀愛實境秀《單身即地獄》第五季昨（20）正式上線前4集，開播前就被主持群形容是「瘋狂的一季」，從規則、陣容到曖昧火力全面加碼。

《單身即地獄5》從規則、陣容到曖昧火力全面升級。（翻攝自Netflix IG）《單身即地獄5》從規則、陣容到曖昧火力全面升級。（翻攝自Netflix IG）

新一季延續「配對成功才能離島」的殘酷設定，首批公開的第1至4集，從第一次「天堂島」配對就丟出難以預測的新系統，讓情感走向瞬間翻盤；主持陣容洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、Dex集體掛保證：「這一季真的不一樣。」

每季必爆的「真心話之夜」再度登場，而且更狠、更殘酷；製作人預告這次將以全新形式進行，選擇題不只傷人，還可能直接改寫配對命運。

金珉志被封「田徑界Karina」。（翻攝自Netflix，合成圖）金珉志被封「田徑界Karina」。（翻攝自Netflix，合成圖）

本季是歷代最多「單身者」的一季，話題人物也最集中；最受矚目的，莫過於被封「田徑界Karina」的金珉志，擁有「健康線條」和「競爭型人格」，才一開播就先圈粉。

另一條主線則是「選美皇后們的自尊之戰」，包括前韓國小姐崔美娜秀、「貓系代表」金高恩、啦啦隊朴喜珗，三種氣場正面交鋒，誰的示好能真正「越線成功」，成為節目看點之一。

《單身即地獄5》海報。（Netflix提供）《單身即地獄5》海報。（Netflix提供）

男性陣容同樣來勢洶洶，被稱為「排球界偶像」的林成振、古典小提琴演奏家Danny Koo等跨界魅力男，被製作單位暗示為「情感攪局者」，有望改寫男女配對感情線。

https://youtu.be/vEslZwI3jEo?si=-rEjER8Iov0VI0ao

body

