娛樂 最新消息

Rain唯一回覆獻給她！粉絲暴動激讚「難怪追到金泰希」

Rain（右）當初就是以手寫信追到金泰希。（翻攝自IG）Rain（右）當初就是以手寫信追到金泰希。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流天王「RAIN」鄭智薰上週17日登上台北小巨蛋開唱，隨口一句「妳為什麼不跳？」嚷被點名的女粉絲事後在Threads現身說法，透露自己其實是聽覺障礙者，當下根本聽不懂指示；事件曝光後，RAIN本人親自現身留言區，用正體中文誠懇致歉，這也是他在Threads的唯一一則回覆，瞬間感動無數網友，粉絲更狂讚「難怪他能追到金泰希！」

該名女粉絲表示，當天自己與同行朋友同樣是聽覺障礙者，需要透過讀唇或即時字幕輔助理解內容，卻因現場燈光與距離因素，完全沒聽懂RAIN與翻譯的指示，只能憑動作猜測對方意思，甚至一度誤以為偶像是在要她「唱得更大聲」，她回憶當下既慌張又內疚，忍不住對RAIN道歉，事後回想才自嘲「怎麼沒直接跟他比手語，好鬧！」

貼文曝光後引發熱烈回響，RAIN本人也親自到留言區回應，並用正體中文寫下「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」這段文字瞬間讓網友集體融化，紛紛留言大讚「Rain竟然用繁體中文回覆」、「Rain在Threads唯一一則回覆就獻給她！」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」、「難怪他能追到金泰希，太暖了」、「初戀男主角沒有白看《浪漫滿屋》」，直呼這一幕比偶像劇還浪漫。

