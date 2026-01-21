自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JKF女郎享受擔任「調教女王」 渾圓屁股蛋全都露

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF一月號封面人物請到「日系反差萌女孩」蕭蕭，穿上性感皮衣化身「調教女王」。蕭蕭大方露出渾圓屁股蛋，直呼這次的主題「調教」非常符合自己的性格。

蕭蕭首次登上雜誌封面。（JKF提供）蕭蕭首次登上雜誌封面。（JKF提供）

可愛的蕭蕭外型看似天然無害，內在卻有著截然不同的反差。她說：「其實大家都會覺得我長得很乖巧、甜美，但我的真實個性是很桀驁不馴的人，而且目標明確、邏輯清晰，不少認識我以後的人，都會覺得我的形象與性格反差很大，所以才有此名。」

她因此獲得「日系反差萌」美名，這次看到拍攝主題「調教」有些訝異，但正好「調教女王」更符合她的性格，蕭蕭坦言：「雖然我的臉蛋會讓大家覺得我是被支配者，但其實之前就有拍過御姐相關的作品了，而且後來也滿享受擔任支配者的角色。」蕭蕭特地分享她先前聽過的一句話：「其實M才是整場遊戲的真正支配者，他們的允許，其實就是一種命令方式。」

蕭蕭等了3年才登上JKF封面。（JKF提供）蕭蕭等了3年才登上JKF封面。（JKF提供）

蕭蕭從大學時期就加入JKF，雖然等了3年才登上JKF封面，蕭蕭堅定地表示：「去年也是我第三次參加百大女郎的票選，而每一年的名次都是持續上漲中，這也代表我的努力有被粉絲們看見，讓我更有動力再往前進！」

蕭蕭感謝粉絲支持，特地透過訪談告白：「我希望陪伴大家很久，以任何形式的。」她相信自己的真誠、親切比身體部位更有魅力，要給粉絲高品質的陪伴，直說這是愛與在乎的最好證明，而時間則是最好的印證。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中