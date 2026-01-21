JKF女郎享受擔任「調教女王」 渾圓屁股蛋全都露

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF一月號封面人物請到「日系反差萌女孩」蕭蕭，穿上性感皮衣化身「調教女王」。蕭蕭大方露出渾圓屁股蛋，直呼這次的主題「調教」非常符合自己的性格。

蕭蕭首次登上雜誌封面。（JKF提供）

可愛的蕭蕭外型看似天然無害，內在卻有著截然不同的反差。她說：「其實大家都會覺得我長得很乖巧、甜美，但我的真實個性是很桀驁不馴的人，而且目標明確、邏輯清晰，不少認識我以後的人，都會覺得我的形象與性格反差很大，所以才有此名。」

她因此獲得「日系反差萌」美名，這次看到拍攝主題「調教」有些訝異，但正好「調教女王」更符合她的性格，蕭蕭坦言：「雖然我的臉蛋會讓大家覺得我是被支配者，但其實之前就有拍過御姐相關的作品了，而且後來也滿享受擔任支配者的角色。」蕭蕭特地分享她先前聽過的一句話：「其實M才是整場遊戲的真正支配者，他們的允許，其實就是一種命令方式。」

蕭蕭等了3年才登上JKF封面。（JKF提供）

蕭蕭從大學時期就加入JKF，雖然等了3年才登上JKF封面，蕭蕭堅定地表示：「去年也是我第三次參加百大女郎的票選，而每一年的名次都是持續上漲中，這也代表我的努力有被粉絲們看見，讓我更有動力再往前進！」

蕭蕭感謝粉絲支持，特地透過訪談告白：「我希望陪伴大家很久，以任何形式的。」她相信自己的真誠、親切比身體部位更有魅力，要給粉絲高品質的陪伴，直說這是愛與在乎的最好證明，而時間則是最好的印證。

