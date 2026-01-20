2026星象預測川習迎「雙子變局」日本左右台大選

命理師小孟老師以占星、塔羅對國際政治進行解析。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入2026年之後，許多人都關心全球局勢未來將會如何變化？命理師小孟老師以占星、塔羅對國際政治進行解析，他指出將「2026」相加之後「2+0+2+6=10」對應塔羅牌就會得到10號牌的「命運之輪」，這張牌代表著循環、轉折、機運、業力以及命運的無常，因此不難看出全球局勢將進入關鍵轉折點。這就預言全球權力結構與產業秩序將迎來一波替換潮。

美國總統川普（左）、中國國家主席習近平皆為雙子座。（路透）

●全球：川普、習近平中美兩大巨人雙子挑戰

小孟老師指出，2026年春季天王星將移位進入雙子座，而美國總統川普與中國國家主席習近平兩人都是雙子座，且川、習對全球的影響力不小，故今年可能面臨著政治決策或局勢突發變動。

小孟老師特別點名習近平，由於他長期背負巨大內政與外交雙重壓力，身心狀態將影響到中國局勢穩定，「領袖變動」的能量有可能使區域權力平衡產生不穩定波動。

2026年對於台灣來說是需要備戰的一年。（法新社）

●產業結構：AI時代來臨為產業帶來大洗牌的裁員潮與生技業崛起

AI轉型

AI技術在2026年可望得到快速發展，甚至取代人工。歐美、台灣乃至全世界皆是如此，尤其是餐飲服務業可能大量導入自動化，引發裁員潮。





面對日新月異的時代，傳統產業如紡織、製造若未能即時掌握時機轉型，恐面臨更大壓力，形成「越撐越辛苦」局面，小孟老師建議傳產業者不妨先求穩定，莫求急進。





受到AI技術日益精確成熟，小孟老師認為過去沉寂已久的生技產業有機會在今年得到資金挹注，成為新亮點。

日本首相高市早苗對台態度恐左右大選結果。（法新社）

●台灣國運：木星加持與「備戰」核心

木星入巨蟹

2026年象徵擴張的木星落在巨蟹座，國際社會對於台灣的支持度會不斷升高，特別是日本扮演重要角色，小孟老師強調「日本對台的支持度將成為大選風向球」。





受到木星能量放大影響，資本市場頗具爆發力，成果或可超出預期，股市行情看俏。受到對美貿易談判關稅正是以15％定案，由政策與資金推升的基本面強力支撐，不容小覷。





2026年也是丙午馬年，小孟老師認為帶著「戰車」的概念，對於台灣他提出「備戰」二字，雖然並沒有看到開戰跡象，但高度戒備與國防投資是維持和平的唯一途徑，更能隨時防範外部威脅。



☆民俗說法僅供參考☆

