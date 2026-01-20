自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

2026星象預測川習迎「雙子變局」日本左右台大選

命理師小孟老師以占星、塔羅對國際政治進行解析。（本報資料照）命理師小孟老師以占星、塔羅對國際政治進行解析。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入2026年之後，許多人都關心全球局勢未來將會如何變化？命理師小孟老師以占星、塔羅對國際政治進行解析，他指出將「2026」相加之後「2+0+2+6=10」對應塔羅牌就會得到10號牌的「命運之輪」，這張牌代表著循環、轉折、機運、業力以及命運的無常，因此不難看出全球局勢將進入關鍵轉折點。這就預言全球權力結構與產業秩序將迎來一波替換潮。

美國總統川普（左）、中國國家主席習近平皆為雙子座。（路透）美國總統川普（左）、中國國家主席習近平皆為雙子座。（路透）

●全球：川普、習近平中美兩大巨人雙子挑戰

小孟老師指出，2026年春季天王星將移位進入雙子座，而美國總統川普與中國國家主席習近平兩人都是雙子座，且川、習對全球的影響力不小，故今年可能面臨著政治決策或局勢突發變動。

小孟老師特別點名習近平，由於他長期背負巨大內政與外交雙重壓力，身心狀態將影響到中國局勢穩定，「領袖變動」的能量有可能使區域權力平衡產生不穩定波動。

2026年對於台灣來說是需要備戰的一年。（法新社）2026年對於台灣來說是需要備戰的一年。（法新社）

●產業結構：AI時代來臨為產業帶來大洗牌的裁員潮與生技業崛起

  • AI轉型
    AI技術在2026年可望得到快速發展，甚至取代人工。歐美、台灣乃至全世界皆是如此，尤其是餐飲服務業可能大量導入自動化，引發裁員潮。

  • 傳產艱苦
    面對日新月異的時代，傳統產業如紡織、製造若未能即時掌握時機轉型，恐面臨更大壓力，形成「越撐越辛苦」局面，小孟老師建議傳產業者不妨先求穩定，莫求急進。

  • 生技發威
    受到AI技術日益精確成熟，小孟老師認為過去沉寂已久的生技產業有機會在今年得到資金挹注，成為新亮點。

日本首相高市早苗對台態度恐左右大選結果。（法新社）日本首相高市早苗對台態度恐左右大選結果。（法新社）

●台灣國運：木星加持與「備戰」核心

  • 木星入巨蟹
    2026年象徵擴張的木星落在巨蟹座，國際社會對於台灣的支持度會不斷升高，特別是日本扮演重要角色，小孟老師強調「日本對台的支持度將成為大選風向球」。

  • 股市看俏
    受到木星能量放大影響，資本市場頗具爆發力，成果或可超出預期，股市行情看俏。受到對美貿易談判關稅正是以15％定案，由政策與資金推升的基本面強力支撐，不容小覷。

  • 戰車馬年
    2026年也是丙午馬年，小孟老師認為帶著「戰車」的概念，對於台灣他提出「備戰」二字，雖然並沒有看到開戰跡象，但高度戒備與國防投資是維持和平的唯一途徑，更能隨時防範外部威脅。


☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中