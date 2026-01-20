自由電子報
娛樂 最新消息

中國官媒投震撼彈！重砲點名「劣跡藝人」：讓他們沒市場、流量

范冰冰（右）去年憑藉導演張吉安的作品《地母》獲封金馬影后。（翻攝自臉書）范冰冰（右）去年憑藉導演張吉安的作品《地母》獲封金馬影后。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國演藝圈對「劣跡藝人」向來採取零容忍態度，一旦因言行失當被官方點名，幾乎等同宣告星途終結。不過中國官媒《新華社》昨發文點出，近年仍不時出現部分「劣跡藝人」試圖鑽漏洞復出，包括潛入基層縣市商演撈金、改名換姓直播帶貨，甚至打著公益名義「洗白」，引發官方高度警惕，直言必須讓這類人「沒市場、無流量」。

該篇題為「讓違規復出的劣跡藝人沒市場、無流量」的評論指出，相關亂象屢禁不止，不僅踩踏公序良俗底線，也污染文化傳播生態。文章直指，問題根源在於部分業者唯利是圖，有平台迷信流量至上，加上線上、線下監管存在落差，讓人有機可乘，部分藝人刻意轉往基層活動避開監督，「飯圈文化」的推波助瀾，更讓歪風在特定粉絲圈擴散。

文中也提到，中國演出行業協會早已明訂紅線，將涉毒、涉賭等10多項行為列為禁區，並依情節規畫不同聯合抵制期限與嚴格的復出審查機制，文娛從業者的「負面清單」其實早就寫得清清楚楚。

《新華社》強調，整治亂象不能只流於形式，不能只看合約、證照就「蓋章了事」，行業協會必須強化自律，確實啟動聯合抵制機制，對違規復出堅決說不。至於網路平台，更不能對「劣跡藝人」線上復活視而不見，應摒棄流量至上的思維，調整演算法、嚴格把關內容審核，完善檢舉機制，讓相關內容沒有生存空間。

文章最後重話指出，文娛圈不是失德者逐利的「避風港」，唯有堵死漏洞、從嚴糾偏，讓違法失德者「無市場可依」，才能讓正面價值回到文化傳播的核心。

然而談到「劣跡藝人」代表案例，影星范冰冰始終被視為最具指標性的一人。她2018年爆出「陰陽合約」逃漏稅風波，隨後被查出個人與公司涉及鉅額稅務問題，同年10月遭官方追繳約人民幣8.83億元（約新台幣40億元）的稅款、滯納金與罰金，自此幾乎從中國影壇消失。

近年范冰冰轉往海外低調發展，曾在東南亞、韓國及好萊塢作品中露面。2025年11月22日，她更憑主演的馬來西亞華語電影《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角，引發華語圈熱議。不過，外界普遍認為，即便在國際影壇有所斬獲，范冰冰若想重返中國主流演藝圈，恐怕仍是困難重重。

