韓國犯罪片殺紅眼！《末路雙嬌》登「今年最兇雙女主」

《末路雙嬌》由韓韶禧（左）與全鐘瑞主演。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪電影又出狠角色，而且這次是雙倍狠、雙倍帥！由「最美小三」韓韶禧、全鐘瑞主演的話題新作《末路雙嬌》，還沒登上大銀幕，氣勢已一路從影展燒到社群，被影迷封為「今年最不能錯過的韓國犯罪電影」。

《末路雙嬌》自入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元起，就被國際影壇相中，接著更在第10屆倫敦東亞電影節一舉拿下最高榮譽「最佳影片」，隨後再受邀前進釜山、夏威夷等多個重量級影展。

《末路雙嬌》以強烈風格與類型魅力，榮獲倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」肯定。（采昌提供）

多倫多影展資深策展人Giovanna Fulvi不吝讚美，點名兩位女主角的表現是全片靈魂：「腎上腺素狂飆的動作場面，與受傷童年、求生本能交織出的情感張力，讓人完全移不開視線。」

《末路雙嬌》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司操刀，質感早已寫在履歷上，但真正讓討論度爆表的，還是韓韶禧與全鐘瑞的危險化學反應。

韓媒直接給出最高評價：「類型與角色全面命中」、「韓韶禧×全鐘瑞，化學反應爆表」、「忠武路新世代Hot Girl代表，無可取代！」兩人一站在畫面裡就自帶張力，被形容是「又美又兇、又潮又野」，完全刷新女性犯罪電影的既定印象。《末路雙嬌》於1月30日在台上映。

