不只貝克漢 英國前安德魯王子父女決裂狠切割

英國前安德魯王子，因涉性醜聞被踢出王室。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國「足球金童」貝克漢長子布魯克林和父母翻臉，更爆出自己從小就在極度焦慮中成長，宣布與貝克漢、維多利亞斷聯開撕。無獨有偶，英國王室也有相同的事情發生，前英國王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因捲入已故性犯罪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，遭英國王室拔除頭銜，他的小女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）拒絕與他往來，父女關係更降至冰點。

安德魯有兩個女兒分別是：碧翠絲公主（右）、尤金妮公主。（路透）

安德魯有兩名女兒，分別是碧翠絲公主（Princess Beatrice）與尤金妮公主，已屆6旬的安德魯曾被指控強迫未成年女子發生性關係並禁行人口販運，雖然安德魯始終不承認自己參與其中，但英王查爾斯三世（King Charles III）去年透過白金漢宮發表聲明，宣布安德魯王子放棄王室頭銜。

請繼續往下閱讀...

尤金妮公主目前與安德魯完全沒有聯繫，也徹底劃清界線。（路透）

35歲的尤金妮公主長期致力於打擊人口販賣，對於父親安德魯涉入性醜聞覺得難以原諒，尤其是安德魯直到現在都還沒有公開向受害者道歉，成為父女決裂的重要原因。尤金妮公主目前與安德魯完全沒有聯繫，也徹底劃清界線，安德魯雖感痛心，卻無計可施。

安德魯長女碧翠絲公主雖有意修補父親與妹妹之間的關係，還邀請安德魯出席女兒受洗儀式，但仍無法彌補。另，安德魯上週亦開始打包行李準備遷出皇家小屋，王室內也曾傳出謠言指威廉王子似乎有意迴避尤金妮公主，但此說法已被否認，並指威廉王子與其他家族成員都維持穩定家族情誼。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法