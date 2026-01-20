被誰兇過？柯震東徵韓文家教「只有3條件」網友全歪樓

柯震東常用Threads和粉絲互動。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯震東常用Threads和粉絲互動，前腳才自爆「一腳踩進CORTIS的坑」當迷弟，後腳突然發布「徵才文」，而且不是找經紀人、也不是找助理，而是「誠徵韓文家教老師」，瞬間引爆網友討論。

柯震東在貼文中開門見山寫下「誠徵韓文家教老師」，還配上兩個比YA的手勢，語氣看起來十分認真，甚至還貼心補一句「有興趣的開放報名」。

柯震東發文誠徵韓文家教。（翻攝自Threads）

乍看像是一本正經要精進語言能力，結果下一秒條列出的三大條件，直接讓留言區大歪樓，原來「三條件」完全一模一樣，全是「不能兇我！」還每行都加上驚嘆號，彷彿吶喊內心深處唯一的堅持，喊話「老師請溫柔」。

貼文曝光後，有粉絲看穿這根本不是徵才，是柯震東式的自嘲日常。有人笑說：「感覺是被兇過留下陰影。」也有人直指重點：「這不是在找老師，是在找心理輔導吧？」更有網友直接報名留言：「我不會韓文，但我很溫柔，可以嗎？」

不少人也聯想到他日前才高調認愛CORTIS，推測這波學韓文行動，根本是為了追星「自我進化」。還有影迷翻出他主演的《那些年，我們一起追的女孩》經典橋段，在留言區神還原家教名場面：「你是笨蛋嗎？」、「對！我就是笨蛋！」一秒把徵才文變成大型回憶殺現場。

