娛樂 星座

12星座尾牙開運秘笈 中大獎不是問題

尾牙季來臨，許多公司都會提供豐富獎金與禮品供員工抽獎。（資料照，記者楊雅民攝）尾牙季來臨，許多公司都會提供豐富獎金與禮品供員工抽獎。（資料照，記者楊雅民攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕尾牙季節到啦！除了開心的吃尾牙之外，大家最關心的就是能不能抽到大獎，網路上流傳著不少「尾牙中獎秘笈」，有人說尾牙前要聽電影《花木蘭》名曲《以妳為榮》有幫助，還有人會穿上紅色內衣褲提高運勢。命理專家小孟老師也在粉絲專頁分享，專屬於12星座的不同開運秘笈，快來參考一下，中大獎過好年。

★牡羊座

在今年尾牙抽獎活動，不妨到著名財神廟參拜，或在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，促進身體健康，當氣場充足時，財運自然跟著來。

★金牛座

尾牙前建議在房間內擺放紅色地墊，象徵步步高升、鴻運當頭。每天進出踩踏，彷彿為自己踏出一條康莊大道。

★雙子座

2026年有助於握住錢財，可在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於提升尾牙財運亨通。

★巨蟹座

屬於聽天由命的類型。若有同事特別想中獎，巨蟹反而會幫對方祈禱，不過也別因此放棄自己的機會，可透過飲用「陰陽水」（半冷半熱的水）來開運，尾牙抽獎前飲用，有助於調和陰陽能量，讓個人氣場趨於圓滿，當能量提升，運氣也會跟著旺起來。

★獅子座

過去一年的財運較起伏，若感到有些煩悶，2026運氣開始好轉，可在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶底下寫自己的姓名、生日，幫助迎接尾牙財運、守住財氣，接下來的日子一路旺。

★處女座

若想在尾牙中大獎，除了每天吃得飽、睡得好，讓自己保持精神飽滿，也可在家中廚房或玄關擺放蝴蝶造型的飾品。蝴蝶幫助處女座迎來財運、帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

★天秤座

尾牙前可在房間窗戶旁、辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，有助於轉煞為福，無論疲累或有怨氣，葫蘆幫助扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

★天蠍座

若能在尾牙前夕，於家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，如同抽一張鈔票，意味永不止息。

★射手座

尾牙前夕時時觀察自己，使身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹。如綠色開運竹，療癒內心傷痛、聚足好運，使各方面運氣不斷攀升，好運無法擋。

★摩羯座

建議在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝或直接擺放，銅錢性質屬金，有極強的化煞、招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

★水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外，有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每個細胞吸收太陽的能量，因而獲得放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽，自然帶來好運。

★雙魚座

建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓人財到、福到、好運到。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大body

