米可白大刀闊斧「解決問題」 入院動刀告別惡疾

女星米可白長年受到鼻疾困擾，進而影響正常生活。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星米可白長年受到鼻疾困擾，進而影響正常生活。向來喜歡在社群平台上分享工作近況與生活點滴的米可白先前檢查出自己鼻子該開刀，她本人也表示由於鼻子經常過敏，不但經常頭痛，連注意力都難以集中，她本來就計畫好等戲劇作品殺青之後，就趕快到醫院開刀解決問題，如今她終於安排好，將於2月初接受手術。

米可白在戲劇作品殺青後，安排進行手術。（翻攝自臉書）

米可白昨（19）發文表示戲已經殺青，她也正式進入假期，所以打算安排在2月初進行鼻息肉與神經切除手術，她也在文章裡對劇組的每一個人都表達感謝，更說「為了那些一直相信你、支持你、愛你的人，我會繼續努力」。

請繼續往下閱讀...

米可白預計會動鼻中隔成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術。（翻攝自臉書）

過去米可白就透露自己鼻子過敏、打噴嚏的症狀嚴重到影響正常生活，光是在診間等待看診，就打了20多個噴嚏，連醫師都覺得不妙。去年8月她也曾經拍戲拍到一半就狂噴鼻血，就醫後才發現是洗鼻子的時候意外受傷，讓鼻腔內多了兩道劃痕。2月初米可白預計會接受醫師建議的鼻中隔成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法