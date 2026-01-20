邵雨薇「啵me」沒吻戲驚爆被刪！監製笑虧「好朋友」給導演錢

《啵me之我的青春住了鬼》首映記者會。（記者潘少棠攝）



〔記者許世穎／台北報導〕台片《啵me之我的青春住了鬼》今（20）日舉行首映活動，監製蔡意欽偕同主演邵雨薇、初孟軒，以及獻唱主題曲的唐綺陽等人一同亮相，蔡意欽受訪時笑談片名「啵me」由來，透露原本安排邵雨薇與初孟軒有一場吻戲，還當場虧邵雨薇：「是不是妳『好朋友』給導演錢！」不過邵雨薇當場沒有意會過來，初孟軒則在一旁露出略顯尷尬卻不失禮貌的笑容。

邵雨薇在片中挑戰飾演鬼魂。（記者潘少棠攝）

邵雨薇在片中挑戰飾演鬼魂，還得一人分飾兩角，甚至上演「自己對打」的橋段。她分享拍攝過程中連續吊鋼絲四天，卻意外拍得相當開心，笑說：「我很快樂、很喜歡高的地方，當時整個人呈現在很亢奮的感覺，有一種發洩感。」

唐綺陽這回為電影獻聲演唱主題曲《等不到的等》，巧合的是監製蔡意欽正好是她的學弟，讓她直率表示：「我想說你敢邀我我就敢唱。」不過她也坦承接下任務時其實相當緊張，擔心表現不如預期：「我講話講這麼多年，怕我嗓子不好，很緊張，但監製告訴我找了陳建騏、葛大為的黃金陣容，我就想說好吧。」

沒想到正式錄音後卻成了另一場挑戰。唐綺陽笑說並非為她量身打造的曲風讓她吃足苦頭：「我比較適合唱葉倩文的歌路，但這首歌感情太細膩，前面有要很克制的情感表達，唱的我痛苦死了。」她透露前後在錄音室磨了兩個月，還靠著猛吃炸雞保養喉嚨，開玩笑抱怨「結果我還胖了兩公斤」。

擁有40.7萬訂閱的禪師熊仁謙也在片中現身。（記者潘少棠攝）

此外，現實生活中擁有40.7萬訂閱的禪師熊仁謙也在片中現身，還有一段以平板電腦形式出現在「對年儀式」的橋段，增添另類幽默。他也解釋，宗教儀式依情況不同而有彈性，有時甚至只需透過聲音與咒語完成，「因為電影中是對年儀式，基本上必要性較低，且對於離世者的幫助沒這麼大，所以形式上比較不在意。」

實力派男星亮哲在片中展現自然演技，卻意外在片場留下「傳奇記錄」，他分享一場與鄭人碩在畫室對話的戲，導演臨時請道具組買漢堡增加生活感，本以為只是點綴，沒想到為了鏡頭需求，亮哲竟認真地一顆接一顆吃。亮哲笑說當時心態很放鬆，順手拿起來「做戲」，結果成果驚人，他自嘲：「沒想到那場戲拍完，我一共吃了五個漢堡。」

新生代男神初孟軒飾演劇團導演。（記者潘少棠攝）

新生代男神初孟軒飾演劇團導演，為了理解傳統戲曲《王寶釧》，從看不懂台語文言文到能流暢詮釋，付出極大心力。談到戲外相處，初孟軒格外感謝邵雨薇願意分享表演與生活經驗，有一場失戀醉酒的戲份，邵雨薇在身旁安慰他、為他打氣，他特地向邵雨薇請教喝醉狀態的表演方式，笑說自己立刻「從善如流」。

片中「青春五人幫」成員；（左起）顏廷儒、安俊朋、初孟軒、陳昱廷、李雪。（記者潘少棠攝）

片中「青春五人幫」成員初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒也從原本不認識到成為摯友，現在也經常約出來聚會，李雪透露片中「團長」初孟軒經常帶遊戲製造氣氛，五個人在拍攝現場總是充滿活力；唐綺陽也特別表示這五個人今年的星座運勢都不錯，讓初孟軒和李雪開心說：「今年要發達了！」《啵me之我的青春住了鬼》將於本週五（23日）在台上映。

