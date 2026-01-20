日女星中川翔子中國演出突取消 又是「不可抗力因素」

日本「動漫女神」中川翔子原定3月將在上海舉行演出活動，由於不可抗力因素無預警取消演出。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本「動漫女神」中川翔子原定3月將在上海舉行演出活動，沒想到去年11月日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論之後，引發中國政府暴怒，頻頻施展報復措施，這回中川翔子也受到波及，她的演出同樣「被」無預警取消，原因同樣是「不可抗力因素」。中川翔子不知是否心情受到影響，今（20）晨突然發文稱「快受不了X」，讓粉絲十分擔心。

中川翔子（右）懷孕時巧遇成龍。（翻攝自X）

中川翔子原本3月18日將出席在上海舉辦的｢LUXE ASIA 2026」活動，經紀人日前透過官方帳號證實因「不可抗力因素」，中川翔子取消了這個行程。去年9月才誕下雙胞胎男嬰的她，近期積極重返舞台，3月1日她在日本水戶市民會館舉辦產後首場個人演唱會，作為復出的起點。

中川翔子原本發出新宿大樓照，表示很喜歡。沒想到凌晨就說受不了X。（翻攝自X）

中國行程被取消對中川翔子打擊應該不小，因為她原本開開心心發文，拍下新宿大樓夜景，還說自己實在太喜歡大樓了。凌晨卻突然發文沮喪說「受不感覺快受不了X」，情緒起伏之大，難怪粉絲都非常替她擔心。

中川翔子去年才誕下一對雙胞胎男娃。（翻攝自X）

中川翔子（原藝名中川薔子）是一名橫跨主持人、演員、歌手、聲優、插畫家、漫畫家、作家多領域的藝人，也被稱為「秋葉原部落格女王」。她最經典的作品為《天元突破》、《天元突破劇場版》主題曲與插曲、TV《神奇寶貝鑽石＆珍珠》主題曲，也替《鋼之煉金術士FA》演唱主題曲，並參與動畫配音工作。

