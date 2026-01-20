曾智希八點檔「露南半球」震撼畫面流出！陳志強全程目睹

曾智希在《豆腐媽媽》意外露出「南半球」。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇晏霈、李運慶、曾智希以及即將登場的陳志強合作民視八點檔《豆腐媽媽》，日前上節目《娛樂超skr》談八點檔幕後不為人知的感人與驚險時刻。曾智希在第一集就有突破性演出，在劇中有一場被扯衣服的戲，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」。曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。

她的老公陳志強則在試片大螢幕上目睹這一切，非但沒有生氣，還幽默表示，當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他大方讚美老婆：「好看，真好看！」

另外，好友蘇晏霈更爆料，曾智希在拍戲期間甚至出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。

曾智希感嘆，最難忘的一場戲是她生日當天，竟然要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場，為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己弄哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也分享某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問「能不能抱一下？」，讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

