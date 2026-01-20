自由電子報
娛樂

曾敬驊奪金馬獎座被「供在神明桌」 許願帶父母出國要另找機會

《我家的事》導演潘客印（左三）率領曾敬驊（左起）、藍葦華、高伊玲、黃佩琪揮毫寫下「福」字。（CATCHPLAY+ 提供）《我家的事》導演潘客印（左三）率領曾敬驊（左起）、藍葦華、高伊玲、黃佩琪揮毫寫下「福」字。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬獎入圍8項大獎的電影《我家的事》即將於串流平台CATCHPLAY+獨家上架，導演潘客印今（20）日率領片中「一家人」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪一同出席迎春活動，揮毫寫書法向觀眾拜早年。先前曾敬驊拿下金馬獎最佳男配角時曾說過希望帶沒出過國的父母出國，笑說爸媽已經安排好過年出國旅遊，只好之後再另找機會。

農曆年將至，被問到是否會包紅包給片中「孩子們」？飾演爸爸的藍葦華笑說：「有遇到就會！」而藍葦華與曾敬驊戲外老家都在宜蘭，曾敬驊立刻追問：「你家在宜蘭哪裡？」搞笑表示要馬上安排拜年行程，逗得現場笑聲不斷。

談到過年規劃，曾敬驊表示終於能從繁忙拍攝行程中喘口氣回家陪家人，過年期間會幫忙準備年夜飯，最愛的年菜是「酸菜結湯」，也透露以前常陪媽媽逛菜市場，只是工作忙碌後較少有機會。被問到是否像導演潘客印一樣，家鄉彰化社頭鄉公所曾為他掛上「社頭之光」紅布條，街坊鄰居是否也替他準備「宜蘭之光」？他靦腆笑說：「應該是沒有啦。」

至於原本打算趁過年帶從未出國的父母旅行，曾敬驊也分享，沒想到爸媽早已安排好與朋友出國旅遊，只好之後再找機會。被問到是否會一起同行他直率表示：「我不想加入，就沒有話題聊啊。」真心發言讓全場笑成一片。

曾敬驊憑《我家的事》拿下金馬最佳男配角後，透露獎座被爸爸擺在神桌上供奉。（CATCHPLAY+ 提供）曾敬驊憑《我家的事》拿下金馬最佳男配角後，透露獎座被爸爸擺在神桌上供奉。（CATCHPLAY+ 提供）

曾敬驊也透露，現在多半包給年紀較小的後輩，「包給妹妹，還有姊姊的小孩，那幾個就包很多錢了。」至於父母是否還會給紅包？他說：「爸爸媽媽有試圖要給，但我退掉了。」此外，他也分享憑藉本片奪下金馬最佳男配角後，獎座已被爸爸帶回家，擺在神桌上供奉。

黃珮琪則表示過年會回花蓮看媽媽，但也自嘲：「花蓮腹地太大了，我應該找不到『花蓮之光』。」導演潘客印立刻接話笑說：「不然妳自己做！」黃珮琪也分享，因為長年住在北部，除了回花蓮探望媽媽外，每年過年就是「無聊」兩個字，「北部餐廳幾乎沒開，常找不到東西吃，但唱歌、看電影又到處人擠人。」

潘客印則笑說：「其實回鄉下也沒有很有聊，就只是大家一起無聊！」高伊玲隨即熱情邀約黃珮琪到家中一起過年，現場氣氛溫馨又逗趣。《我家的事》將於2月4日於CATCHPLAY+ 獨家上架。

