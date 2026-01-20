曾敬驊奪金馬獎座被「供在神明桌」 許願帶父母出國要另找機會

《我家的事》導演潘客印（左三）率領曾敬驊（左起）、藍葦華、高伊玲、黃佩琪揮毫寫下「福」字。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬獎入圍8項大獎的電影《我家的事》即將於串流平台CATCHPLAY+獨家上架，導演潘客印今（20）日率領片中「一家人」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪一同出席迎春活動，揮毫寫書法向觀眾拜早年。先前曾敬驊拿下金馬獎最佳男配角時，曾說過希望帶沒出過國的父母出國，笑說爸媽已經安排好過年出國旅遊，只好之後再另找機會。

農曆年將至，被問到是否會包紅包給片中「孩子們」？飾演爸爸的藍葦華笑說：「有遇到就會！」而藍葦華與曾敬驊戲外老家都在宜蘭，曾敬驊立刻追問：「你家在宜蘭哪裡？」搞笑表示要馬上安排拜年行程，逗得現場笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

談到過年規劃，曾敬驊表示，終於能從繁忙拍攝行程中喘口氣回家陪家人，過年期間會幫忙準備年夜飯，最愛的年菜是「酸菜結湯」，也透露以前常陪媽媽逛菜市場，只是工作忙碌後較少有機會。被問到是否像導演潘客印一樣，家鄉彰化社頭鄉公所曾為他掛上「社頭之光」紅布條，街坊鄰居是否也替他準備「宜蘭之光」？他靦腆笑說：「應該是沒有啦。」

至於原本打算趁過年帶從未出國的父母旅行，曾敬驊也分享，沒想到爸媽早已安排好與朋友出國旅遊，只好之後再找機會。被問到是否會一起同行？他直率表示：「我不想加入，就沒有話題聊啊。」真心發言讓全場笑成一片。

曾敬驊憑《我家的事》拿下金馬最佳男配角後，透露獎座被爸爸擺在神桌上供奉。（CATCHPLAY+ 提供）

曾敬驊也透露，現在多半包給年紀較小的後輩，「包給妹妹，還有姊姊的小孩，那幾個就包很多錢了。」至於父母是否還會給紅包？他說：「爸爸媽媽有試圖要給，但我退掉了。」此外，他也分享憑藉本片奪下金馬最佳男配角後，獎座已被爸爸帶回家，擺在神桌上供奉。

黃珮琪則表示過年會回花蓮看媽媽，但也自嘲：「花蓮腹地太大了，我應該找不到『花蓮之光』。」導演潘客印立刻接話笑說：「不然妳自己做！」黃珮琪也分享，因為長年住在北部，除了回花蓮探望媽媽外，每年過年就是「無聊」兩個字，「北部餐廳幾乎沒開，常找不到東西吃，但唱歌、看電影又到處人擠人。」

潘客印則笑說：「其實回鄉下也沒有很有聊，就只是大家一起無聊！」高伊玲隨即熱情邀約黃珮琪到家中一起過年，現場氣氛溫馨又逗趣。《我家的事》將於2月4日於CATCHPLAY+ 獨家上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法