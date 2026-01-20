李運慶「孝道外包」洪詩淪女傭？ 陳志強力挺：顧家好男人

李運慶（左）和洪詩兩人最近因長照問題引發熱烈討論。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔演員李運慶因失智父照顧問題，老婆洪詩在兩人交往時就搬入李運慶家日夜照護，沒想到卻被外界批評「孝道外包」。雖然事後洪詩和李運慶都出面發文，表示全家人分擔照顧父親責任，沒想到話題仍遭炎上，且熱度居高不下。

李運慶（左2）上節目宣傳新戲《豆腐媽媽》，好友陳志強（右2）發聲大讚他是好男人。（翻攝自YouTube）

近日李運慶為宣傳新戲《豆腐媽媽》上節目，好友陳志強出面力挺，讚美李運慶是個對老婆、孩子都很好的好男人。李運慶與陳志強是好朋友，15年交情讓陳志強忍不住替李運慶發聲，開玩笑說，李運慶看起來雖然像個渣男，不過跟洪詩結婚後，「對老婆、小孩都很好，很貼心」，還透露，「每次收工後再怎麼累，都會抱抱、親親老婆跟小孩」。

陳志強（右2）指李運慶（左2）是個愛家的好男人。（翻攝自YouTube）

李運慶在《豆腐媽媽》當中飾演一名出軌的藝術家，渣男又媽寶的角色，讓他忍不住說，自己回家跟老婆洪詩討論自己的演技都忍不住說「怎麼會這麼渣」。

李運慶也針對家人提出長照問題引起社會討論，表示照顧父親原本就是自己和哥哥應盡的孝道，對於洪詩無私奉獻，他深感疼惜。洪詩從交往時就陪著李運慶照顧父親，明知道婚後還是要面對失智公公，仍然盡心盡力，讓李運慶非常感激，更承諾自己從來、也不會將洪詩的付出視為理所當然。

