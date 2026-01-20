AKB48 Team TP成員請假考學測 結果竟在上海出道？！

女團AKB48 Team TP研究生成員翁曼玲以「考學測」請假，卻在上海出道。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女團AKB48 Team TP傳出爭議，研究生成員翁曼玲以「考學測」為由暫停所有演藝活動，沒想到竟然傳出加入上海AKB48 Team SH，引起熱烈討論。翁曼綾其實已經不是第一次出包，她入團未滿1年的時候，就曾經兩度以身體不舒服為理由取消公演，去年7月她又說要準備學測，決定暫停在AKB48 Team TP的演藝活動。

翁曼綾入團未滿1年的時候，就曾經兩度以身體不舒服為理由取消公演。（翻攝自臉書）

有網友發現翁曼綾「一邊暫停台灣活動；一邊加入上海TSH48」，且上海AKB48 Team SH也在微博發文表示，「歡迎AKB48 Team TP翁曼綾加入AKB48 Team SH」，讓人摸不著頭腦。粉絲更強烈反彈認為，她佔著名額既不活動，又跑到上海出道，認為這種作法不妥當。

AKB48 Team SH在微博發文歡迎翁曼綾加入。（翻攝自微博）

翁曼綾為AKB48 Team TP 4期生，2023年7月入團，身高170公分、外型清秀亮眼，出道初期就累積不少人氣。原本經常在社群分享生活的翁曼綾，IG從去年8月就幾乎沒有新文章，更讓粉絲氣憤要求經紀公司出面說明。

