高爾宣不在身旁！芮德落紅緊急送醫剖腹 大咖星友即刻支援

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈男神高爾宣再傳喜訊，老婆芮德今天凌晨順利產下第二胎，迎來健康男寶寶，母子均安。婚後高爾宣跟妻小都搬回台中生活，芮德昨天突然落紅，當下高爾宣還在台北工作，最後是玖壹壹健志與Mia趕緊送芮德去醫院待產。

談到生產過程，高爾宣透露一切順利，不過他並未在現場陪產，而是人在台北，一邊工作、一邊緊握手機等待消息，「我在台北等Mia（建志老婆）傳訊息，她全程幫我實況轉播，心情其實蠻緊繃的。」他也表示，老婆兩胎皆為剖腹生產。

提及生兒子心情，高爾宣滿是幸福與感謝，他坦言因為有先前第一胎的經驗，這次心情起初其實沒有太緊張，但到了孕期後段，因為兒子胎動頻繁，似乎隨時想「報到」，再加上自己常在外地工作，反而讓緊張感逐漸升高，「會比較擔心不在身邊的時候發生狀況。」

高爾宣特別感謝健志與Mia的支援。他因為連續3天留在台北參加尾牙，無法第一時間趕回台中，所幸半夜健志與Mia協助載太太前往醫院，Mia甚至一路陪同芮德生產並過夜照顧，「真的非常非常感謝他們，沒有他們我真的會措手不及。」

被問到第一眼見到兒子出生的心情，高爾宣笑說：「非常幸福！」還形容寶寶「看起來長得滿老實的」，語氣中藏不住初為二寶爸的喜悅。

