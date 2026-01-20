自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高爾宣不在身旁！芮德落紅緊急送醫剖腹 大咖星友即刻支援

高爾宣與老婆芮德迎來二寶出生。（龍大謝提供）高爾宣與老婆芮德迎來二寶出生。（龍大謝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈男神高爾宣再傳喜訊，老婆芮德今天凌晨順利產下第二胎，迎來健康男寶寶，母子均安。婚後高爾宣跟妻小都搬回台中生活，芮德昨天突然落紅，當下高爾宣還在台北工作，最後是玖壹壹健志與Mia趕緊送芮德去醫院待產。

談到生產過程，高爾宣透露一切順利，不過他並未在現場陪產，而是人在台北，一邊工作、一邊緊握手機等待消息，「我在台北等Mia（建志老婆）傳訊息，她全程幫我實況轉播，心情其實蠻緊繃的。」他也表示，老婆兩胎皆為剖腹生產。

提及生兒子心情，高爾宣滿是幸福與感謝，他坦言因為有先前第一胎的經驗，這次心情起初其實沒有太緊張，但到了孕期後段，因為兒子胎動頻繁，似乎隨時想「報到」，再加上自己常在外地工作，反而讓緊張感逐漸升高，「會比較擔心不在身邊的時候發生狀況。」

高爾宣特別感謝健志與Mia的支援。他因為連續3天留在台北參加尾牙，無法第一時間趕回台中，所幸半夜健志與Mia協助載太太前往醫院，Mia甚至一路陪同芮德生產並過夜照顧，「真的非常非常感謝他們，沒有他們我真的會措手不及。」

高爾宣分享兒子的腳丫照。（龍大謝提供）高爾宣分享兒子的腳丫照。（龍大謝提供）

被問到第一眼見到兒子出生的心情，高爾宣笑說：「非常幸福！」還形容寶寶「看起來長得滿老實的」，語氣中藏不住初為二寶爸的喜悅。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中