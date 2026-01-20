自由電子報
娛樂 歐美

貝克漢長子翻臉了！怒揭母親「攔截」婚禮第一支舞 心中怨氣全說了

貝克漢（右）和維多莉亞幸福家庭形象被撕毀。（翻攝自IG）貝克漢（右）和維多莉亞幸福家庭形象被撕毀。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕向來營造一家和樂，幸福家庭形象的前英國「足球金童」貝克漢與前「辣妹合唱團」成員維多莉亞夫婦，這次卻遭長子布魯克林「開撕」，溫暖家庭形象幻滅，布魯克林也不忍了，把心中對爸媽的怨氣一口氣全說了，這也讓所有英美媒體大肆報導相關細節。

過去早有傳聞維多莉亞和布魯克林老婆妮可拉佩茲之間充滿婆媳問題，但之前雙方還會「演一下」，在媒體或社群上打造出「一家親」氣氛，但這次布魯克林在社群以6頁內容說出對爸媽的不滿，包括母親竟在他的婚禮上「攔截」他很期待的、與老婆的第一支舞。

布魯克林（左）極度保護老婆妮可拉。（翻攝自IG）布魯克林（左）極度保護老婆妮可拉。（翻攝自IG）

布魯克林透露：「在我們婚禮的前一天晚上，我的家人告訴我妮可拉『不是血緣關係』和『不是家人』，自從我開始為家人（指老婆）挺身而出之後，我就收到了父母不斷的攻擊，這些攻擊無論是私下的還是公開的，都是按照他們的指示發送給媒體的。甚至我的兄弟們也被派去在社交媒體上攻擊我，直到去年夏天他們突然把我封鎖了。」之前英國媒體的報導，則是提到布魯克林也封鎖他的家人。

最讓布魯克林氣不過的還包括一件事，他談到在他和妮可拉婚禮上，「我媽媽搶走了我幾週前就計劃好的，和老婆的第一支舞，在我們500位婚禮賓客面前，馬克安東尼叫我上台，原計劃在那時我和我的老婆浪漫共舞，但後來我媽媽卻先上來等著和我一起跳舞。她在大家面前非常不恰當地和我跳舞，我這輩子從未感到如此不自在或羞辱。」

對於理想的婚禮被母親搞砸，布魯克林說：「我們想重申我們的婚姻誓言，以便能夠重新創造婚禮的新記憶，帶給我們快樂和幸福，而不是焦慮和尷尬。」布魯克林不滿爸媽很多作為，強調不想和家人和解，另有消息人士透露，布魯克林夫婦已「厭倦」了家人編造的虛假故事，這次把事情攤開之後，未來希望更勇於做自己，迎接美好生活。

