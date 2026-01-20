51歲林志玲面相變了？ 本人微笑29字回應

林志玲接下護膚品牌代言大使，網友認為：她面相好像變了。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕51歲的林志玲在中國接下保養品品牌代言大使，日前廣告曝光，引起網友熱烈討論，認為：林志玲的面相好像變了？今（20）林志玲出席品牌在深圳舉行的代言活動，她在現場說了「要對自己有自信，活在當下，好好珍惜眼前的每一刻就是最棒的」，似是針對「面相變了」話題做出回應。

林志玲拍攝廣告的時候，強調女王氣場，所以鮮少笑容。（翻攝自IG）

在廣告中穿著金色平口裸肩禮服的林志玲，看起來表情比較高冷，也少了平時掛在臉上甜甜的笑容。為了強調女王氣勢，林志玲有很多站在白雪皚皚山巔上的畫面，嘴唇看起來的確好像有點不太一樣。今天她現身深圳品牌活動，雖然同樣穿著金色禮服，卻變成亮片削肩設計，且林志玲穿的禮服十分貼身，完美勾勒出她窈窕有致的身材。

林志玲在深圳現身品牌活動，現場觀眾都覺得她比電視上還要漂亮。（翻攝自微博）

林志玲看到粉絲們展現出親切面貌，笑意盈盈地和大家打招呼。許多人看到林志玲「本尊」忍不住驚呼：比電視讓還要漂亮很多倍，而且非常優雅。問到2026年的計畫，她本人表示打算致力公益慈善活動，對於目前的生活，她不想替自己打分數，因為沒有人是100分，也沒有人是0分，重點是要活在當下。

