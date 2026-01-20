1億元飛了！吊車大王「差1號中頭獎」下秒霸氣再捐一台車

吊車大王錯失1億，大跳超扯、超扯、超扯。（翻攝自threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有百億身家、以「4房妻妾、14名子女」聞名的64歲「吊車大王」胡漢龑，向來以體力驚人與豪奢生活自豪。他17日哀怨透露，自己與「1億元頭獎」擦身而過，獎金從億元變萬元，讓他忍不住在鏡頭前連喊6次「超扯」！

胡漢龑在彩券行前大跳招牌舞蹈，透露在115年1月17日當天，本以為要抱走大獎，結果開獎結果讓他心碎：「超扯、超扯、超扯...我又跟大獎擦身而過啦！」他透露頭獎是1億元，結果因為差了一個號碼，最終只領到11萬元獎金，「扣掉稅金只有8萬多，真的是1億跟11萬的天壤之別！」

請繼續往下閱讀...

吊車大王獎金扣稅剩8萬，下秒霸氣捐車。（翻攝自threads）

吊車大王的「摃龜運」似乎正在連發中。本月初他才透露，購買今彩539時經歷了人生第五次「差一碼中頭獎」，當時是從800萬獎金縮水變2萬元，扣稅後僅剩1.5萬多元。短短一個月內兩度與財神爺擊掌後錯過。

雖然沒中大獎，但身為新竹縣義消總隊副團長的他，做公益依舊不手軟。他在影片中大方表示，為了支持即將成立的新竹縣消防隊第四大隊，他已預訂一台「日本最新款四輪傳動勘災車」作為賀禮，並現身消防局119表揚大會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法