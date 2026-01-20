「火雲邪神」猝逝！ 中網瘋傳他前1天才拍片批拐賣兒童移植器官

中網瘋傳「火雲邪神」梁小龍逝世前一天，才拍片呼籲人們關注拐賣兒童事件。（圖翻攝自抖音）

〔即時新聞／綜合報導〕在周星馳電影《功夫》當中飾演「火雲邪神」一角爆紅的香港武打演員梁小龍，本月14日因心臟衰竭離世，讓不少影迷錯愕且不捨。梁小龍死訊曝光後，中網翻出前一天（13日）他還在中國短影音平台抖音上批評拐賣兒童、器官移植，結果隔天就撒手人寰，懷疑其死因並不單純。

梁小龍的友人18日證實，長存影迷心中的「火雲邪神」已於14日離世，享壽77歲。其家屬表示，梁小龍是因心衰竭離世，搶救了6小時無果，安然告別人世。不過隨後中國網路上開始瘋傳據稱是梁小龍13日在抖音上拍的影片，影片中可以看到梁小龍精神狀況不錯，批評起拐賣兒童，「我希望更多人關注被拐賣的兒童，我建議對人販子一率重判，尤其是針對兒童的，更要判他們死刑，太殘忍了！」

由於拐賣兒童事件大多與器官移植有瓜葛，大批中國網友懷疑梁小龍恐怕是觸碰到中共的敏感利益，「這是殺雞儆猴啊」、「梁先生，為正義發聲！動了誰的蛋糕……一路走好」、「有點懷疑他的死因」、「梁小龍前段時間一直為打擊人販子、打擊販賣器官發聲，是個英雄！器官移植是國恥！」、「每天都看到他的抖音，生龍活虎的精神狀態很好，怎麼突然走了，會不會……不敢猜」、「他肯定被別人暗殺了」、「剛發聲就沒了，這速度真可怕」、「敢立場鮮明的表達立場，敬你是條漢子，梁師傅一路走好」。

台灣網友也掀起熱烈討論，「心臟打一針停跳液，什麼人都可以心臟衰竭」、「被死亡……」、「太恐怖了，13號講14號死，中國現在不敢讓人有一點帶領反抗的聲音」、「中共解決事情的方法就是解決有問題的人」、「在不正確的國家就別說正確的話」、「可悲，一堆中國人不敢批評器官移植」、「碰觸了大官的蛋糕」、「蛤蟆功贏不過維尼熊」。

