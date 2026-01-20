自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「火雲邪神」猝逝！ 中網瘋傳他前1天才拍片批拐賣兒童移植器官

中網瘋傳「火雲邪神」梁小龍逝世前一天，才拍片呼籲人們關注拐賣兒童事件。（圖翻攝自抖音）中網瘋傳「火雲邪神」梁小龍逝世前一天，才拍片呼籲人們關注拐賣兒童事件。（圖翻攝自抖音）

〔即時新聞／綜合報導〕在周星馳電影《功夫》當中飾演「火雲邪神」一角爆紅的香港武打演員梁小龍，本月14日因心臟衰竭離世，讓不少影迷錯愕且不捨。梁小龍死訊曝光後，中網翻出前一天（13日）他還在中國短影音平台抖音上批評拐賣兒童、器官移植，結果隔天就撒手人寰，懷疑其死因並不單純。

梁小龍的友人18日證實，長存影迷心中的「火雲邪神」已於14日離世，享壽77歲。其家屬表示，梁小龍是因心衰竭離世，搶救了6小時無果，安然告別人世。不過隨後中國網路上開始瘋傳據稱是梁小龍13日在抖音上拍的影片，影片中可以看到梁小龍精神狀況不錯，批評起拐賣兒童，「我希望更多人關注被拐賣的兒童，我建議對人販子一率重判，尤其是針對兒童的，更要判他們死刑，太殘忍了！」

由於拐賣兒童事件大多與器官移植有瓜葛，大批中國網友懷疑梁小龍恐怕是觸碰到中共的敏感利益，「這是殺雞儆猴啊」、「梁先生，為正義發聲！動了誰的蛋糕……一路走好」、「有點懷疑他的死因」、「梁小龍前段時間一直為打擊人販子、打擊販賣器官發聲，是個英雄！器官移植是國恥！」、「每天都看到他的抖音，生龍活虎的精神狀態很好，怎麼突然走了，會不會……不敢猜」、「他肯定被別人暗殺了」、「剛發聲就沒了，這速度真可怕」、「敢立場鮮明的表達立場，敬你是條漢子，梁師傅一路走好」。

台灣網友也掀起熱烈討論，「心臟打一針停跳液，什麼人都可以心臟衰竭」、「被死亡……」、「太恐怖了，13號講14號死，中國現在不敢讓人有一點帶領反抗的聲音」、「中共解決事情的方法就是解決有問題的人」、「在不正確的國家就別說正確的話」、「可悲，一堆中國人不敢批評器官移植」、「碰觸了大官的蛋糕」、「蛤蟆功贏不過維尼熊」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中