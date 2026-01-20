白嘉莉英國返台動向曝光 鬆口考慮置產定居：台灣是福地

〔記者傅茗渝／台北報導〕「最美的主持人」白嘉莉結束為期三週的英國之旅，近日返抵台北，第一時間就關心自己正在台灣展出的創作個展。看到展覽獲得熱烈回響，她滿懷感恩表示：「真好，看到我在台北君悅酒店2樓的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」白嘉莉也真心邀請粉絲到場，她笑說自己「隨時都可能出現在展場，和大家互動」。

白嘉莉旅英期間走訪美術館，為個人創作汲取靈感。（白嘉莉提供）

這趟英國行，白嘉莉除了與親人團聚、共度溫馨的耶誕假期，也把握時間造訪多間博物館與美術館。她透露，每次到英國幾乎都會前往大英博物館，這回再度欣賞到來自世界各地的珍貴館藏。即便當地氣溫接近零度，她行程依舊滿檔，從藝術展覽一路看到舞台劇與芭蕾舞演出。

請繼續往下閱讀...

白嘉莉現身倫敦波多貝羅路，英國行留下輕旅行身影。（白嘉莉提供）

身為藝術愛好者，白嘉莉特別提到英國人對浪漫主義畫家透納的推崇，這次正好在Tate Modern展出相關作品，吸引大批人潮，也讓她大開眼界，直呼看到許多大師級真品相當震撼。

夜晚的倫敦行程同樣精彩，白嘉莉看了多場舞台劇與表演，其中最讓她感動的，是欣賞瑞典國寶級天團 ABBA 的高科技虛擬演唱會。她分享，這場演出結合燈光與科技，四位成員雖已年過70，本尊僅在最後謝幕現身，但人氣依舊驚人，「非常受歡迎，已經在倫敦演出快四年了，每一場都客滿。」她也感性表示，觀眾對資深藝人的喜愛與敬重，令人非常感動。

白嘉莉旅途中仍心繫台灣正在進行的個展。（白嘉莉提供）

儘管旅途精彩，白嘉莉心中始終惦記著台灣的展覽，她直言：「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美。」近年已在台灣生活將近五年的白嘉莉，也逐漸把這裡視為第二個家。她透露，因為創作能量持續爆發，加上已相當習慣台灣的生活步調，正認真考慮在台灣置產、長期定居的計畫，也感謝許多粉絲與好友熱心提供居住建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法