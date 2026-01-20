自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

槓上雷虎科技！遭提告「求償1億」 Cheap揭始末：令人費解

百萬YouTuber「Cheap」因影射雷虎科技遭提告。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「Cheap」因影射雷虎科技遭提告。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber Cheap日前因製作影片探討樂天集團與國票金控的經營爭議，遭雷虎科技發布重訊指控其影射「利益輸送」，而雷虎科技19日正式提告Cheap，其中包含違反證交法等罪嫌，並求償新台幣1億元。對此，Cheap今（20）日也在社群上發出聲明稿回應。

Cheap發文自嘲，若自己能操縱股價，何必還在臉書發廢文，強調影片唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚他因為軍工題材股價大漲，還把雷虎畫得超帥，「結果被稱讚的人說我『操縱股價』、『反對軍工國家隊』，還要賠一億？我是怎麼操縱，『向上操縱』？ 」他也在文內發出聲明，強調他內容從未對於雷虎科技公司有任何負面之評論。

Cheap聲明稿全文：

據媒體報導，雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣一億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。

本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處，本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。

更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。

因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中