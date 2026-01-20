《陽光女子合唱團》票房衝破億！洪佩瑜被封「幸運星」 暴哭原因曝光

洪佩瑜被《陽光女子合唱團》導演林孝謙封為「幸運星」。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜2023年憑電影《本日公休》主題曲《同款》獲得第六十屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，讓她創下首位以新人之姿就在同一年獲得金曲金馬的超狂紀錄。而她最近為掀起網路淚海一片的熱賣電影《陽光女子合唱團》演唱的再見版主題曲《再見的時候》，MV昨天中午才上線，不到24小時，先是立刻獲得YouTube台灣發燒音樂第一名，緊接著電影也宣布票房正式破億，讓洪佩瑜覺得「與有榮焉」。

洪佩瑜週日晚上，才在阿龔「月光動物園」音樂會上，首唱了《再見的時候》這首歌，搭配阿龔彈奏的鋼琴與整個弦樂的編制，唱哭了台下許多觀眾。其實，音樂會的當天下午，洪佩瑜在後台正在觀看MV最後修改版本，看著MV，想起電影裡奶奶的劇情，突然情緒洶湧，瞬間暴哭，結果化好的妝，只好重新補過。而晚上演出完後，洪佩瑜更表示，剛才坐在阿龔旁邊唱時，情緒又差點hold不住，還好有忍到最後，不然當個嘉賓，唱到失控，也是蠻荒唐的。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙獲知《再見的時候》ＭＶ獲得發燒音樂冠軍，電影又同時破億，開心之餘，也忍不住稱洪佩瑜根本是他的「幸運星」，他表示：「其實很多人不知道，佩瑜其實在《比悲傷更悲傷的故事》裡，就已經幫我唱過插曲《Tonight》了，當時電影也是破億，她真的是我的幸運星。」洪佩瑜聽到導演稱她為幸運星，則回應：「能透過歌曲為主角們更完整的傳遞心意，也是我幸運！謝謝導演！」

