被拱找A-Lin當小巨蛋嘉賓動力火車回應了 尾牙狂唱30場驚人酬勞曝光

動力火車5月15、16、17日將在小巨蛋舉行演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，5月15、16、17日將在小巨蛋舉行「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，也先推出新歌《I Need You》，近期尾牙旺季，顏志琳和尤秋興也是各企業廠商員工很想看到的演出歌手，今被問到唱了多少場，經紀人也鬆口了。

動力火車今（20日）被問到今年尾牙唱了多少場，尤秋興幽默說：「沒有算過，沒做筆記。」透露有時一天會唱兩、三場，在媒體追問下，經紀人鬆口應該有在30場以上，媒體推估，酬勞應該超過7千萬。

談到小巨蛋演唱會，動力火車直呼票房壓力大。（記者胡舜翔攝）

談到小巨蛋演唱會，動力火車直呼票房壓力大，但也透露3天演出歌單會有些微不同，嘉賓也會不同，「希望每天感覺不一樣！」A-Lin前陣子在台東跨年晚會上能唱又能「主持」，人氣飆升，近期她和動力火車也受邀到同場尾牙場表演，都深受企業員工喜愛，還有網友拱動力火車，小巨蛋演唱會可否邀請A-Lin當小巨蛋嘉賓，對此，顏志琳表示：「要找A-Lin嗎？也是個選項，我們沒有在大型演唱會上合作過。」

動力火車透露三天演出歌單會有些微不同。（記者胡舜翔攝）

迎接演唱會，動力火車除了練體力，尤秋興也希望能瘦身5公斤，但他坦言：「節食真的好痛苦，這兩天開始不吃消夜，至少不要胖下去，昨天很痛苦，在床上喊好餓，我老婆說：『閉嘴啦！』」為了讓他順利瘦身，老婆也陪他不吃消夜，一起減肥。

動力火車演唱會門票，1月24日下午1點先開放台新卡友優先購票，1月25日下午1點則全面售票，購票可洽KKTIX。

