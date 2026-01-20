為失智公公把屎把尿挨轟「婚姻鬼故事」！洪詩談近況：沒有休息

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪詩與李運慶2023年結婚，近日卻因李運慶胞兄李運泰一篇感謝文引來許多討論，李運泰回顧照顧失智父親經歷，提及洪詩婚前一起分擔照護工作，「把屎把尿」描述引發網友熱議，還有人轟「婚姻鬼故事」。對此，李運慶昨深夜二度發文說明家中實際的照護歷程，強調父親的照顧一直是全家共同承擔，並非將責任推給太太，洪詩今也透過業配工作影片分享育兒生活。

洪詩（右）一點都不覺得自己為李運慶家庭付出感到負擔。（翻攝自IG）

她分享產下二女兒後的真實近況，直言生活裡幾乎沒有「休息」兩個字。每天一睜開眼就是孩子的事，從餵奶、換尿布到陪伴大女兒玩耍，行程被育兒瑣事塞滿，讓她深刻感受到「時間再也不屬於自己」，心聲引發不少媽媽共鳴。

請繼續往下閱讀...

忙碌的育兒日常也讓她連片刻清靜都成為奢望，笑說就連想一個人安靜上廁所，都常被大女兒「闖入」，讓她又好氣又好笑，直呼真的被孩子打敗。

除了時間被壓縮，產後身體變化同樣帶來壓力。她坦言代謝不如以往，身為澱粉控，多吃一點就特別有負擔，看到還穿不回懷孕前的牛仔褲，難免感到焦慮。過去會計畫運動、控制飲食，如今卻常累到提不起勁。面對身心挑戰，她也逐漸調整心態，學著在照顧孩子與照顧自己之間，慢慢找到新的平衡。

至於網友質疑她「錯嫁」，她日前曾發文長文強調自己沒有受到任何不公，表示大伯並未在文中特別提及兩兄弟的辛苦，但不代表這些努力不存在，「不論是運慶、運泰，或是公婆與嫂嫂，大家都曾共同努力度過那段艱難時光，對於外界將公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩認為非常不公平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法