娛樂 音樂

北原山貓吳廷宏愛女不忍了 自爆差點被爸爸害死揭內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳亦帆日前逛街時，意外聽見台北海洋科技大學「蜜蜂弟弟」洪帷翔與網紅滿評哥周暐智在街頭被民眾點歌，合唱她的招牌歌曲《淚崩了》，讓她又驚又喜，直呼：「他們年紀這麼小也會唱！」隨即上演「藝人街頭快閃模式」驚喜亂入，現場開唱，美聲宛如「行走的CD」，瞬間吸引大批民眾駐足圍觀。

直接在街頭開唱，身經百戰的吳亦帆絲毫不受影響，反而不斷替略顯緊張的學生們打氣鼓勵：「不要怕，遇到狀況很正常。」她還加碼演出族語專輯《mspi幻境遊樂園》中的歌曲《cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵》，更自爆這首歌其實是在「偷臭」她的「天王老爸」北原山貓主唱吳廷宏。

吳亦帆亂入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會。（台北海大提供）吳亦帆亂入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會。（台北海大提供）

吳亦帆笑說：「歌詞其實都是在寫爸爸差點害死我的故事。」她解釋，父親過去罹患重病，卻總是不太聽勸，加上長輩們常常「耳朵很硬」，才會在歌裡虧他：「耳朵在哪裡？可以聽一下嗎？」希望爸爸不要假裝沒聽見，也別把音樂開得太大聲。

吳亦帆更幽默分享童年糗事，「爸爸怎麼害死我？像是以前在部落騎野狼爬山坡，沒力氣把我摔到地上，全身都是傷，還交代我不要跟媽媽說，說要買糖果安撫我。」她接著爆料，還有一次被爸爸帶到溪邊，竟直接被丟進水裡，差點溺水，「是路人把我拉起來，問『這是誰的小孩？』才救了我。」

吳亦帆親切地與現場學生合影。（台北海大提供）吳亦帆親切地與現場學生合影。（台北海大提供）

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）新媒體互動科技應用學士學位學程（新媒體學程），結合新北市青年局多元文化與職涯發展補助，於淡水河畔、信義區及西門町舉辦「線上直播與實體演唱會」、「打造台版韓星歐巴線上新星」等街頭表演活動，提供學生實戰舞台。

台北海大國際暨校際合作事務處處長、同時也是網紅「機車教授」的林威克，特別感謝吳亦帆的即時相助，他表示：「學校最好的教育除了知識，更重要的是身教與言教。吳亦帆這次為新媒體學程同學上了寶貴的一課，示範職場應變與危機處理，讓同學們回到學校後仍討論不停，這段經驗一定讓他們一輩子難忘。」

