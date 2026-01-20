動力火車拚3場小巨蛋先上跑步機驗收體力 得知Ella和公司發生版權糾紛暖心喊話

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車常開玩笑「越老越紅」，5月15、16、17日，顏志琳和尤秋興將首度在小巨蛋連唱3場，兩人都直言很擔心票房問題，害怕票會賣不完，尤秋興還開玩笑說，如果到時候票剩太多，「請部落準備好，兩、三千來人補一下！」

動力火車售票記者會。（記者胡舜翔攝）

備戰「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」之前，動力火車也先推出新歌《I Need You》，今（20日）在記者會上也首唱這首歌，另外為了考驗兩人體力，唱片公司還準備跑步機，讓尤秋興和顏志琳在上面小跑，背後LED螢幕播放街景動畫，動力火車一路從西餐廳跑到華研，接著是大安森林公園、忠孝東路、金曲獎、小巨蛋等充滿回憶的地點，也呼應演唱會主題「一路向前」。

動力火車售票記者會。（記者胡舜翔攝）

動力火車算是華研唱片「元老級」歌手，過去S.H.E也和他們同間公司，近日爆出Ella在巡演時使用到過去S.H.E的歌曲，但因這些歌的錄音著作權屬於華研，因此唱片公司昨發聲明表示：「華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」對被問到這件事，尤秋興說：「當然有關心，都是很好的朋友、終身的師妹，發生這樣事情，希望兩方面能圓滿落幕。」

歌迷最關心的動力火車演唱會門票，1月24日下午1點先開放台新卡友優先購票，1月25日下午1點則全面售票，購票可洽KKTIX。

