賓賓哥慘賠700萬「身背27條官司」 現身談停播內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕公益網紅賓賓哥今（20）日現身餐會，過去他爆出不少爭議，他坦言近年遭不少人惡意抹黑，身上背了27條官司，但大多都是不起訴；直播事業也常因流量關係受攻擊，光去年度就賠了700萬。

他提到2025年度至今已虧損約700多萬元，主要原因來自大量退貨與進貨成本壓力。賓賓哥經營南傳佛教相關聖物，包含四面佛與泰國佛牌，強調皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上稅務依法申報、開立發票，營運負擔更重。

請繼續往下閱讀...

賓賓哥出席媒體餐敘。（泰霸團隊提供）

賓賓哥表示，「價格戰其實等於犧牲品質，但宗教信仰不是可以這樣操作的。」賓賓哥直言，面對網路攻擊與抹黑，他選擇不加入戰局，寧可暫時停播，也不願讓信眾因低價而買到品質不佳、失去信仰依靠的物件。

針對外界曾報導其「海撈上億」，賓賓哥嚴正澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了。」他說，佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。

對於負面新聞是否影響銷量，他表示，目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」

至於感情與私人生活被放大討論，賓賓哥強調屬個人私事，部分內容涉及不實造謠與剪接影片，若在線上不斷澄清只會「越描越黑」，因此選擇交由司法處理。

賓賓哥前陣子才被爆因傷害罪被起訴，他也坦言身上仍有多起訴訟案件，多數與個案、肖像權或網路檢舉相關，已有多案獲不起訴處分，並強調自己從未因流量刻意製造爭議，至於被起訴的部分，賓賓哥說那是被惡意抹黑，他手上有證據，待開庭會提供給法官。

賓賓哥表示，從最初投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，實際投入的公益金額約近新台幣400萬元，涵蓋急難救助、弱勢家庭支持及多項社會關懷行動。他強調，這些成果並非一蹴可幾，而是仰賴許多善心夥伴長期默默支持，才能一步一腳印完成。

對於日前台中市長公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，賓賓哥也在餐會中做出善意回應。他表示，完全尊重市府立場，但仍希望社會能理解，在許多角落，仍存在政府資源一時無法全面照顧到的個案。

賓賓哥強調，台中依然有許多需要即時關懷與協助的家庭，只要有人需要，他就會在能力所及的範圍內繼續付出，不會因外界言論而停止腳步。

儘管經營困難、資金壓力沉重，賓賓哥仍強調不會放棄公益行動。即便未來直播全面停播，仍會持續協助真正有需要的個案，只是在金額與方式上更謹慎評估。「走了這條路，吐回去也不能抱怨，因為是自己選的。」

展望未來，他對景氣並不樂觀，直言2026年恐怕更為嚴峻，真正回溫可能要等到2029年之後。目前將採取「停、看、聽」策略，先穩定現況、持續公益，再視整體經濟環境決定下一步。

