自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賓賓哥慘賠700萬「身背27條官司」 現身談停播內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕公益網紅賓賓哥今（20）日現身餐會，過去他爆出不少爭議，他坦言近年遭不少人惡意抹黑，身上背了27條官司，但大多都是不起訴；直播事業也常因流量關係受攻擊，光去年度就賠了700萬。

他提到2025年度至今已虧損約700多萬元，主要原因來自大量退貨與進貨成本壓力。賓賓哥經營南傳佛教相關聖物，包含四面佛與泰國佛牌，強調皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上稅務依法申報、開立發票，營運負擔更重。

賓賓哥出席媒體餐敘。（泰霸團隊提供）賓賓哥出席媒體餐敘。（泰霸團隊提供）

賓賓哥表示，「價格戰其實等於犧牲品質，但宗教信仰不是可以這樣操作的。」賓賓哥直言，面對網路攻擊與抹黑，他選擇不加入戰局，寧可暫時停播，也不願讓信眾因低價而買到品質不佳、失去信仰依靠的物件。

針對外界曾報導其「海撈上億」，賓賓哥嚴正澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了。」他說，佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。

對於負面新聞是否影響銷量，他表示，目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」

至於感情與私人生活被放大討論，賓賓哥強調屬個人私事，部分內容涉及不實造謠與剪接影片，若在線上不斷澄清只會「越描越黑」，因此選擇交由司法處理。

賓賓哥前陣子才被爆因傷害罪被起訴，他也坦言身上仍有多起訴訟案件，多數與個案、肖像權或網路檢舉相關，已有多案獲不起訴處分，並強調自己從未因流量刻意製造爭議，至於被起訴的部分，賓賓哥說那是被惡意抹黑，他手上有證據，待開庭會提供給法官。

賓賓哥表示，從最初投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，實際投入的公益金額約近新台幣400萬元，涵蓋急難救助、弱勢家庭支持及多項社會關懷行動。他強調，這些成果並非一蹴可幾，而是仰賴許多善心夥伴長期默默支持，才能一步一腳印完成。

對於日前台中市長公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，賓賓哥也在餐會中做出善意回應。他表示，完全尊重市府立場，但仍希望社會能理解，在許多角落，仍存在政府資源一時無法全面照顧到的個案。

賓賓哥強調，台中依然有許多需要即時關懷與協助的家庭，只要有人需要，他就會在能力所及的範圍內繼續付出，不會因外界言論而停止腳步。

儘管經營困難、資金壓力沉重，賓賓哥仍強調不會放棄公益行動。即便未來直播全面停播，仍會持續協助真正有需要的個案，只是在金額與方式上更謹慎評估。「走了這條路，吐回去也不能抱怨，因為是自己選的。」

展望未來，他對景氣並不樂觀，直言2026年恐怕更為嚴峻，真正回溫可能要等到2029年之後。目前將採取「停、看、聽」策略，先穩定現況、持續公益，再視整體經濟環境決定下一步。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中