娛樂 最新消息

曹西平遺產生前早布局！三重房1800萬過戶乾兒子

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平於去年底離世，享年66歲。一生敢說敢言、性格剛毅的他，晚年雖與親兄弟不相往來，但身邊始終有位比親生兒子還親的「乾兒子」Jeremy相伴。最新消息指出，曹西平為了落實遺願，生前就已透過房產交易，將價值千萬的住所「貼心過戶」給乾兒子。

曹西平生前居住的三重社區大樓，實價登錄顯示已低價轉手。（翻攝自臉書）曹西平生前居住的三重社區大樓，實價登錄顯示已低價轉手。（翻攝自臉書）

曹西平曾多次在節目中坦言，自己最落魄時，親兄弟避之唯恐不及，反而是毫無血緣關係的Jeremy守在身邊。為此，曹西平早有打算，曾公開表態名下所有積蓄、房產都要留給這位陪他走過餘生的接班人，甚至在生前就斥資幫Jeremy開設兩家穿耳店。

據《ETtoday新聞雲》報導，根據房產實價登錄與異動索引顯示，曹西平生前居住於三重某社區大樓（屋齡約15年）。他在2012年以總價1720萬元購入這間權狀48.4坪（含車位）的物件，當時單價約36.1萬元。然而令人關注的是，該房產在2023年11月（即曹過世前）就已先行轉手給一位吳姓自然人（研判即Jeremy），交易價格為1800萬元，且備註為「關係人交易」。

房產專家分析，以當地行情來看，持有10多年的房產僅以1800萬賣出，幾乎是扣除稅費後的「平轉」，成交價遠低於市價，這明顯是「贈與式交易」。曹西平此舉不僅確保了Jeremy在法律層面上，能直接擁有遮風避雨的住所，避免身後遺產繼承時與曹家親戚產生糾葛，也展現了他對非血緣父子情的疼愛。

