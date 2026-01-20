嚴藝文「首度男性視角」影集 朱軒洋合體張孝全：很難想像

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後，和製作人丁長鈺合作公視愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。

張孝全（中）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年。（公視提供）

與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事」，也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示：「我很真誠。」讓人非常期待。

首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像：「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

而朱軒洋2024年4月因劈腿重創工作，這回在影集復出，對於要在劇中開唱表示很難想像，「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」

他也透露以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱、也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱，要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活，很充實。」

談及練唱過程，朱軒洋坦言覺得自己唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係降至冰點。他不明白：當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。預計今年第二季上檔。

