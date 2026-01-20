自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嚴藝文「首度男性視角」影集 朱軒洋合體張孝全：很難想像

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後，和製作人丁長鈺合作公視愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。

張孝全（中）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年。（公視提供）張孝全（中）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年。（公視提供）

與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事」，也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示：「我很真誠。」讓人非常期待。

首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像：「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

張孝全（中）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年。（公視提供）張孝全（中）在《欠妳的那場婚禮》成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年。（公視提供）

而朱軒洋2024年4月因劈腿重創工作，這回在影集復出，對於要在劇中開唱表示很難想像，「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」

他也透露以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱、也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱，要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活，很充實。」

談及練唱過程，朱軒洋坦言覺得自己唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係降至冰點。他不明白：當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。預計今年第二季上檔。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中