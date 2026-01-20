一餐吃5個便當！媽媽「身材走鐘」 馬國賢嫌丟臉

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（21日）晚9點將播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」。節目中藝人馬國賢、許明杰、朱宇謀的媽媽紛紛現身，揭露兒子們私下令人傻眼的行為，馬國賢更直言母親婚後身材「走鐘太誇張」，甚至讓他一度以為爸爸因此患上憂鬱症。

馬國賢的媽媽在節目中委屈表示，馬國賢上小學時曾嫌棄她產後身材走樣，連母親節活動都不讓她參加。媽媽控訴：「他說『媽，妳長這樣算了吧』，他找奶奶去，因為她是旗袍美女，我照鏡子也覺得可能會給他丟臉。」

馬國賢爆料媽媽產後身材「走鐘」太嚴重，甚至讓他小時候一度以為爸爸因此患上憂鬱症。（中天電視提供）

對此馬國賢急忙喊冤，表示媽媽結婚照真的很漂亮，但婚後變化太大：「隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」他坦言是擔心媽媽健康才出言提醒，透露媽媽以前拍戲靠勞力換金錢，吃多可以體會，「但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」

許明杰過去因看成人片被媽媽斥責是「變態」，母子倆更為此冷戰長達3個月。（中天電視提供）

歌仔戲名伶許仙姬則是不解兒子許明杰為何抗拒同台，甚至去上海探班也遭冷臉對待。許明杰解釋是怕被貼上「星二代」靠媽標籤。許仙姬更自爆，曾因發現許明杰高中時看成人片，母子爆發嚴重口角。許仙姬回憶：「我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」許明杰聽完立刻反駁，直指是媽媽反應過度：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則堅持立場，認為那是結婚後才該看的東西，當時兩人甚至因此冷戰長達3個月。

朱宇謀在《綜藝OK啦》透露，當年為了圓星夢瞞著媽媽偷偷休學。（中天電視提供）

朱宇謀的媽媽則抱怨兒子當年為了當練習生，竟瞞著她偷偷休學，甚至甩門離家出走好幾個禮拜。此外，媽媽也提到朱宇謀性格固執，曾在她視網膜剝落術後複檢時，堅持騎摩托車載她，結果導致眼睛乾澀惡化。朱宇謀委屈解釋，當時自己經濟狀況差，「醫藥錢也是我姐姐出的，我覺得自己很沒用，想說為她做點什麼。」

