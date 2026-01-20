林佳辰表情包突被瘋傳 超大反差歌迷震驚

林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員林佳辰首次參與演出懸疑影集《那些你不知道的我》，並演唱插曲《都不難過了，好嗎？》，他是投入演出後，才進錄音室錄製，因此很快進入歌曲的情緒，他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）

林佳辰繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲《貝貝我不會再耍廢了》後，再次以個人之姿演唱影視歌曲，且還加入影集特別演出，顛覆歌手的陽光形象驚喜現身，在安竹間導演的引導下演技大爆發，劇中飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，也疑似捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。而預告一出，網路上討論爆棚，從充滿爆發力的演出到他的各種表情包，都成為討論焦點。

請繼續往下閱讀...

林佳辰溫暖獻唱插曲《都不難過了，好嗎？》。（索尼提供）

《都不難過了，好嗎？》由導演安竹間作詞，黃韻仁作曲、編曲和製作。林佳辰聽到歌曲時，表示覺得每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快到抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，安竹間導演特別到錄音室探班，他看到導演來很開心，表示導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法