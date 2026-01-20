自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林佳辰表情包突被瘋傳 超大反差歌迷震驚

林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員林佳辰首次參與演出懸疑影集《那些你不知道的我》，並演唱插曲《都不難過了，好嗎？》，他是投入演出後，才進錄音室錄製，因此很快進入歌曲的情緒，他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）林佳辰挑戰戲劇演出。（樂波時代提供）

林佳辰繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲《貝貝我不會再耍廢了》後，再次以個人之姿演唱影視歌曲，且還加入影集特別演出，顛覆歌手的陽光形象驚喜現身，在安竹間導演的引導下演技大爆發，劇中飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流的女偶像粉絲，也疑似捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。而預告一出，網路上討論爆棚，從充滿爆發力的演出到他的各種表情包，都成為討論焦點。

林佳辰溫暖獻唱插曲《都不難過了，好嗎？》。（索尼提供）林佳辰溫暖獻唱插曲《都不難過了，好嗎？》。（索尼提供）

《都不難過了，好嗎？》由導演安竹間作詞，黃韻仁作曲、編曲和製作。林佳辰聽到歌曲時，表示覺得每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

由於林佳辰是拍完戲才錄音，很快到抓到歌曲的感覺，在錄音時他是朝著「對一個人說話」的方向去唱，安竹間導演特別到錄音室探班，他看到導演來很開心，表示導演非常細心地引導，告訴他先不要用腦思考，而是用感受去唱這首歌，聽到成品時，他欣喜說：「聽完歌竟然感覺被自己療癒到了！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中