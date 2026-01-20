自由電子報
娛樂 最新消息

留得青山在，才會有柴燒！ 唐玲罹胃癌4期曝下一步

鬼門關前走一遭，唐玲更懂得珍惜人生。（翻攝自唐玲臉書）鬼門關前走一遭，唐玲更懂得珍惜人生。（翻攝自唐玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，歷經8次化療與2次重大切除手術，從鬼門關前走回來。

今（20）日中午，唐玲在臉書發文透露最近忙著讀書考試準備的內容，她說：「考證照和一般學習不一樣，要背進身體裡，要滾瓜爛熟，才不會被考倒。」想到自己從小其實會讀書也愛讀書，每次拿第一名，父親總是面無表情簽名，沒有稱讚，沒有期待。

唐玲表示，現在才懂不是她不夠好，是父親沒有能力栽培她，「家裡有爺爺奶奶要照顧，小學三年級就買菜煮飯，放學回家顧長輩，那是失能家庭的日常，也是童年的重量」，後來唐玲一直往前打拚，好像要證明自己有價值，卻忘了問：「真正想要什麼？需要什麼？」

在時間裡慢慢模糊，直到唐玲這場重病，站在生命邊緣，才看見最簡單的答案：「快樂健康是最重要，很多人早就懂，也有人像我過去一樣，被短暫舒爽遮住眼睛，被情緒勒索綁住腳步，缺乏力氣讓自己能好好活出自我。」

唐玲說，沒人栽培靠自己栽培，自己的人生自己負責，脫軌了就回來。現在，她為了這這張證照，拒絕了一個戲劇邀約，她說：「不是不想演，不是不珍惜舞台，只是懂得生命有限順序要放對，留得青山在，才會有柴燒。」

點圖放大
點圖放大

