金馬入圍女星自爆「大I人」 為打片豁出去街頭隨機搭訕

〔記者許世穎／台北報導〕榮獲去年金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》在台上映4天票房逾280萬。監製何平、導演李宜珊率領主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元等人勤跑全台映後，回饋粉絲熱情。

林怡婷在《恨女的逆襲》中，有一段才藝表演是接塑膠袋。（華映提供）

入圍去年金馬獎最佳新演員的林怡婷在片中展現強大爆發力，私下卻是極度害羞內向的「大I人」。為了替作品造勢，她豁出去克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至搭摩托車等紅燈，也不忘對身旁騎士喊話：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」熱血行徑讓工作人員既佩服又好笑。

映後活動中，林怡婷更花招百出，現場還原劇情中的「拋塑膠袋」才藝與拳擊演出。她感性分享，最令她難忘的是一位剛歷經喪母之痛的觀眾，哽咽表示在電影中得到了巨大的安慰。導演李宜珊回憶：「當事人分享完心得忍不住淚崩之後，她隔壁兩個女生紛紛把頭別過去也開始哭，後來我轉頭看，連田翔元站在台上也都哭了！」

纖細的黃惟為《恨女的逆襲》練出拳擊手的結實肌肉。（華映提供）

原本體態纖細的黃惟也為該片付出極大心血，她為了符合拳擊手體格增重8公斤，訓練期間傷痕累累。她透露母親看完電影的一番話讓她紅了眼眶：「我媽知道我試鏡那半年天天哭，看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」更笑稱媽媽已經「敲碗」想看被剪掉的花絮。《恨女的逆襲》全台上映中。

